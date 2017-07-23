قوات حزب الله والجيش السوري يسيطران على منطقة ضهر الهوة على الحدود السورية اللبنانية

تمكن الجيش السوري مدعوما بعناصر من جماعة حزب الله اللبناني من إحراز تقدم ميداني السبت وطرد الجهاديين من منطقة ضهر الهوة في اليوم الثاني لعملية عسكرية تهدف لطرد المتشددين من آخر معاقلهم على الحدود السورية اللبنانية، كما سيطرت في وقت سابق على منطقتي جوار الشيخ ووادي كريتي ومناطق أخرى في الجزء الجنوبي من جرود عرسال، وفق ما أعلن الإعلام الحربي التابع لحزب الله.

قالت تقارير لوسائل إعلام موالية لدمشق بأن جماعة حزب الله اللبنانية والجيش السوري أحرزا تقدما ضد متشددين السبت في اليوم الثاني من هجوم لطردهم من آخر معاقلهم على الحدود السورية اللبنانية.

وتستهدف العملية متشددين مما كانت تعرف بجبهة النصرة التي كانت فرع ‭‬‬‬ تنظيم القاعدة في سوريا وتسيطر على منطقة جرود عرسال الجبلية القاحلة.

وذكر الإعلام الحربي التابع لحزب الله أن قواته سيطرت على منطقة ضهر الهوة وهي منطقة تلال استراتيجية كانت قاعدة سابقة لجبهة النصرة مما يتيح لهم رؤية والإشراف على عدة معابر حدودية في المنطقة، مضيفا أن القوات كانت سيطرت في وقت سابق على منطقتي جوار الشيخ ووادي كريتي ومناطق أخرى في الجزء الجنوبي من جرود عرسال.

وأدى حزب الله، المدعوم من إيران، دورا حاسما في حملات سابقة ضد المسلحين السنة على طول الحدود اللبنانية في إطار دوره الأوسع لدعم الرئيس بشار الأسد في الحرب السورية.

وأثار دور حزب الله انتقاد خصومه السياسيين في لبنان ومنهم رئيس الوزراء سعد الحريري.

وأظهرت لقطات بثتها قناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله مقاتلين يتمركزون على تل ويقصفون مواقع المتشددين. وذكر الإعلام الحربي أيضا أن بعض مقاتلي النصرة رفعوا الرايات البيضاء للاستسلام.

وقال الإعلام الحربي إن الطائرات العسكرية السورية استهدفت مواقع المسلحين على الجانب السوري من الحدود قرب بلدة فليطة السورية.

وأضاف أن الهجوم بدأ الجمعة وأودى بحياة ما لا يقل عن 23 من مسلحي النصرة في اليوم الأول. وقتل ما لا يقل عن خمسة من مقاتلي حزب الله أيضا.

وصرح مصدر أمني في وقت مبكر من صباح الأحد بأن قتلى حزب الله 15 وأن ما لا يقل عن 43 مسلحا قتلوا.

ويتخذ الجيش اللبناني مواقع دفاعية حول بلدة عرسال استعدادا لإطلاق النار على المتشددين الذي يحاولون اقتحام خطوطه وعزز الأمن في المنطقة حيث ذكر قائد بتحالف عسكري موال لدمشق ومصدر أمني لبناني أن الجيش اللبناني لا يشارك في العملية.

وقال المصدر الأمني إن الجيش يسهل مرور اللاجئين السوريين الفارين من المنطقة وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 23/07/2017