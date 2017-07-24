أفغانستان: انفجار يستهدف شيعة في كابول يوقع عشرات القتلى والجرحى

استهدف هجوم بسيارة مفخخة صباح الاثنين حافلة تنقل موظفين من وزارة المناجم في حي ذي غالبية شيعية في العاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية أعلنت عنها وزارة الداخلية.

قتل ما لا يقل عن 24 شخصا فيما أصيب 42 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة في حي تعيش فيه غالبية من الشيعة في كابول صباح الاثنين، بحسب حصيلة أعدتها وزارة الداخلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجيب دانيش إن "24 شخصا قتلوا وأصيب 42 آخرون بجروح في اعتداء هذا الصباح في كابول عندما اندفعت سيارة مفخخة على حافلة تنقل موظفين من وزارة المناجم".

ووقع الانفجار قبيل الساعة 07,00 (02,30 ت غ) في حي تقطنه غالبية من الشيعة في كابول ويضم عددا من النوادي الرياضية والجامعات والمعاهد وقاعات الاحتفالات.

وتصاعد عمود كثيف من الدخان الأسود بعيد الانفجار، وهرعت سيارات الإسعاف بينما نقل العديد من الجرحى على متن سيارات أجرة وسيارات خاصة.

ويبدو ان الضحايا من المدنيين من بينهم طلاب كانوا يتوجهون إلى جامعتهم خلال فترة الامتحانات وأيضا حراسا لمنزل أحد أبرز زعماء أقلية الهزارة الشيعية والعضو في البرلمان محمد محقق بحسب ما أفاد المتحدث باسمه.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/07/2017