مقتل أردنيين وإصابة إسرائيلي في إطلاق نار في السفارة الإسرائيلية في عمان

لقي أردنيان مصرعهما فيما جرح إسرائيلي الأحد في حادث إطلاق نار داخل السفارة الإسرائيلية في عمان، وفق ما أكد مصدر أمني أردني.

قتل أردنيان وأصيب إسرائيلي في "إشكال" وقع الأحد داخل مجمّع السفارة الإسرائيلية في عمان. وقال مصدر أمني طالبا عدم نشر اسمه "قتل أردنيان إثر إطلاق نار فيما أصيب إسرائيلي وهو بحالة حرجة نتيجة إشكال وقع داخل مجمع السفارة" الإسرائيلية في منطقة الرابية في غرب العاصمة.

وتابع أن "الأردني الأول محمد الجواودة (17 عاما) توفي أثناء محاولة إسعافه عقب الحادث، أما الأردني الثاني بشار حمارنة وهو طبيب كان متواجدا لحظة الحادث في المبنى السكني التابع للسفارة والذي يملكه، فتوفي بالمستشفى بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين متأثرا بإصابته".

وتابع المصدر أن "المصاب الإسرائيلي هو مساعد لمدير أمن السفارة الإسرائيلية وما زال يتلقى العلاج في المستشفى". مضيفا أن "الجهات الأمنية فتحت تحقيقا موسعا في الحادث".

من جهتها، قالت مديرية الأمن العام الأردني إن "الأمن العام تعامل مع حادثة إطلاق نار في مبنى سكني في محيط السفارة الإسرائيلية". وتضمن بيان للمديرية أنه "بعد عصر اليوم (الأحد) تبلغت غرف العمليات الرئيسية في مديرية الأمن العام بحدوث إطلاق نار داخل مبنى سكني مستخدم من قبل السفارة الإسرائيلية وفي نطاق مجمّعها".

وتابعت أن "قوة امنية تحركت للمكان وفرضت طوقا أمنيا لمباشرة التحقيق في الحدث والوقوف على ملابساته".

وطوّقت قوات الأمن الأردنية محيط مبنى السفارة الإسرئيلية في عمان قبيل الغروب وانتشرت بكثافة في الشوارع القريبة من السفارة.

إسرائيل تؤكد أن حارس سفارتها في عمان قتل أردنيين اثنين

وعلى خلفية الحادث أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاثنين أن حارسا أمنيا في سفارتها في عَمّان قتل أردنيا بالرصاص بعد أن حاول مهاجمته وآخر عن طريق الخطأ، حيث أوضح المتحدث باسم الوزارة في بيان أن عاملا أردنيا كان ينقل أثاثا إلى شقة الحارس المقيم في مبنى تابع للسفارة في عمان، حاول طعنه بمفك للبراغي في ظهره إثر خلاف بينهما.

وقال المتحدث إن الخلاف نشب مساء الأحد.

وأوضح البيان أن الحارس رد بإطلاق النار فقتل العامل وأصاب أردنيا آخر عن طريق الخطأ هو مالك الشقة الذي كان في المكان. وتوفي الأخير لاحقا متأثرا باصابته. وأضاف البيان أن إصابة الحارس طفيفة.

وكانت السلطات الأردنية أشارت إلى وقوع إطلاق نار في مقر السفارة الإسرائيلية في عمان وإلى وقوع قتيلين أردنيين.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحادث مرتبطا بالتوتر الناجم عن التدابير الأمنية التي تفرضها إسرائيل للدخول إلى الحرم القدس وتثير غضب الفلسطينيين.

ويذكر أن الآلاف تظاهروا في عمّان ومدن أردنية أخرى الجمعة تنديدا ب"الانتهاكات" الإسرائيلية الأخيرة في محيط المسجد الأقصى.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/07/2017