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الشرق الأوسط

قطر: رجب طيب أردوغان يجري محادثات مع الشيخ تميم في ختام جولته الخليجية

© أ ف ب | الرئيس التركي أشاد في الدوحة بـ"أهمية أن تتحرك الدول المسلمة في شكل موحد"

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/07/2017

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ظهر الاثنين في الدوحة محادثات مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني في ختام جولته الخليجية التي قادته إلى السعودية والكويت وقطر بهدف تهدئة التوتر بين الإمارة والدول المقاطعة لها. وغادر الدوحة مساء بعدما شارك في غداء رسمي على شرفه مع الأمير، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

في ختام جولته الخليجية التي قادته إلى السعودية والكويت ثم قطر، والتي تهدف إلى تهدئة التوتر بين الإمارة والدول المقاطعة لها، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ظهر الاثنين في الدوحة محادثات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تناولت "التطورات الإقليمية والدولية وخصوصا الأزمة في الخليج والجهود المبذولة لحلها من خلال الحوار والسبل السلمية".

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الأمير وضيفه أشادا بـ "جهود الوساطة التي تقوم بها دولة الكويت الشقيقة"، مضيفة إن المحادثات تناولت أيضا "جهود البلدين المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف (...) بكل أشكاله ومصادر تمويله".

وغادر الرئيس التركي الدوحة مساء بعدما شارك في غداء رسمي على شرفه مع الأمير، بحسب الوكالة.

من جهتها، قالت الرئاسة التركية في بيان إن أردوغان أعرب خلال جولته الخليجية "عن دعمه للجهود التي تبذلها الكويت بهدف تجاوز الأزمة في منطقة الخليج إضافة إلى مبادرات أخرى في هذا المعنى".

وأضافت أن أردوغان "توافق مع محاوريه على مواصلة المبادرات القائمة بهدف حل الأزمة عن طريق التفاوض والحوار". وشدد الرئيس التركي أيضا على "أهمية أن تتحرك الدول المسلمة في شكل موحد".

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 24/07/2017

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