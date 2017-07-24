موفد الأمم المتحدة يدعو إلى "أهمية" إيجاد حل لأزمة المسجد الأقصى قبل الجمعة

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف الاثنين إلى إيجاد حل لأزمة المسجد الأقصى قبل يوم الجمعة، فيما وصل مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، إلى إسرائيل في محاولة لتخفيف التوتر.

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف الاثنين إلى ضرورة و"أهمية" إيجاد حل لأزمة المسجد الأقصى قبل يوم الجمعة، محذرا من أن الأزمة يمكن أن تكون لها "تكلفة كارثية تتجاوز جدران المدينة القديمة".

وقال ملادينوف للصحافيين بعدما قدم إفادة في جلسة مغلقة لمجلس الأمن: "من الضروري للغاية إيجاد حل للأزمة الحالية قبل يوم الجمعة". وأضاف: "سوف تتصاعد المخاطر على الأرض إذا حلت صلاة الجمعة مرة أخرى دون إيجاد حل للأزمة الحالية".

من جهة أخرى، وصل مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الاثنين إلى إسرائيل في محاولة لتخفيف التوترات بشأن الإجراءات الأمنية الجديدة التي فرضتها الدولة العبرية على مداخل الحرم القدسي بالقدس الشرقية المحتلة وتسببت باندلاع أعمال عنف دامية.

وتأتي زيارة غرينبلات بعد ثمانية أيام من تركيز سلطات إسرائيل بوابات إلكترونية عند مداخل المسجد الأقصى الذي يعد في قلب النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وقال مسؤول إسرائيلي إن غرينبلات التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وسفير الولايات المتحدة ديفيد فريدمان.

فرانس24/ رويترز / أ ف ب



نشرت في : 24/07/2017