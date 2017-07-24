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اقتصاد

صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي حتى العام 2018

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/07/2017

أعلن صندوق النقد الدولي الأحد تباطؤا في النمو الاقتصادي الأمريكي هذا العام وفي العام 2018 انطلاقا من فرضية تقلص نفقات الميزانية، فيما توقع في المقابل تحسنا في النمو الاقتصادي على المستوى العالمي.

سجل صندوق النقد الدولي تحسنا في النمو الاقتصادي على المستوى العالمي غير أنه توقع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي هذه السنة وفي سنة 2018 مقارنة مع أرقامه السابقة، حيث قال الصندوق الأحد في تحديث لأرقام نشرها في نيسان/أبريل إن النمو سيكون أفضل من المتوقع في منطقة اليورو بفضل تحسن أداء اقتصاديات إسبانيا وإيطاليا وبصورة أقل فرنسا وألمانيا.

وقال الصندوق أن تعافي النمو العالمي المعلن في نيسان/أبريل يسير وفق المتوقع مع توقع تسجيل نمو من 3,5% خلال 2017، و3,6% خلال 2018. ولكن هذه التوقعات تحجب التباينات بين الدول. فالولايات المتحدة ستسجل نموا أدنى من المتوقع انطلاقا من فرضية تقلص النفقات في الميزانية.

بالتالي، عدل الصندوق توقعاته بالنسبة للنمو الأمريكي إلى 2,1% لهذه السنة وسنة 2018 مقابل 2,3% و2,5% سابقا، وبذلك يبقى النمو المتوقع أقل بكثير من هدف حكومة دونالد ترامب بتحقيق 3%.

وفي بريطانيا، يتوقع تراجع النمو مقارنة مع أرقام نيسان/ابريل بمعدل 0,3% إلى 1,7% هذه السنة "بسبب تراجع النشاط الاقتصادي عن المتوقع في الربع الأول" مع توقع بقائه عند 1,5% في سنة 2018. وفي المقابل، عدل الصندوق توقعاته لسنة 2017 صعودا في عدد من بلدان منطقة اليورو ومن بينها ألمانيا واسبانيا وفرنسا وإيطاليا حيث تجاوز النمو في الربع الأول من هذه السنة التوقعات بفضل تحسن النمو الداخلي.

أما الصين، فرفعت توقعاتها إلى 6,7% بزيادة 0,1% هذه السنة وإلى 6,4% بزيادة 0,2% في 2018 نظرا لتحسن النشاط الاقتصادي في الربع الأول مع مرونة إضافية في سياسة الاستثمار والعرض. وظلت التوقعات بالنسبة لروسيا عند 1,4% للسنتين والهند عند 7,2% و7,7%.

ومع تسجيل خروج البرازيل التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية من الانكماش هذه السنة مع تحقيق نمو من 0,3% فإن النمو سيكون أقل من المتوقع مع 1,3% في 2018 بدلا من 1,7% وفق صندوق النقد.

ومن بلدان مجموعة السبع الأخرى ستسجل اليابان 1,3% هذه السنة و0,6% في 2018 وسيطرأ تحسن في كندا إلى 2,5% هذه السنة ولكن مع تراجع طفيف عن المتوقع في 2018 إلى 1,9%.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/07/2017

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