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الشرق الأوسط

الأزمة الخليجية: الرئيس التركي أردوغان في الدوحة غداة زيارته الرياض والكويت

© أ ف ب | صورة وزعتها الرئاسة التركية ويظهر فيها الرئيس رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة في 24 تموز/يوليو 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/07/2017

غداة زيارته السعودية والكويت، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ظهر الاثنين إلى الدوحة سعيا إلى حل الأزمة بين قطر ومقاطعيها الأربعة، السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وتعتبر أنقرة حليفا مقربا من قطر، وفي الوقت ذاته تربطها علاقة جيدة مع الرياض.

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إلى الدوحة في إطار جولة خليجية تهدف لتهدئة التوتر بين قطر والدول المقاطعة لها (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

وقد استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أردوغان لدى وصوله إلى المطار بعد الظهر في "زيارة عمل"، كما أفادت وكالة الأنباء القطرية من دون إعطاء تفاصيل حول برنامج الزيارة.

وكان الرئيس التركي التقى صباح الأحد الملك السعودي سلمان في مدينة جدة غرب السعودية سعيا إلى حل الأزمة بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر. كما أنه زار الكويت في المساء حيث استقبله أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي يقوم بوساطة في الأزمة الخليجية.

وعرض أمير قطر الجمعة حوارا مشروطا على البلدان المقاطعة، رافضا الخضوع لمطالبها ولا سيما بإغلاق قاعدة عسكرية تركية وقناة "الجزيرة" الفضائية وتقليص علاقاتها مع إيران.

وتعتبر تركيا حليفا مقربا من قطر، وفي الوقت ذاته تربطها علاقة جيدة مع السعودية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في الخامس من حزيران/يونيو 2017 علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 24/07/2017

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