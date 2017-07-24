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أفريقيا

فرنسا: اجتماع بين السراج وحفتر لتسوية الأزمة الليبية بمبادرة من ماكرون

© أ ف ب | رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج (يمين) والمشير خليفة حفتر (يسار)

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/07/2017

يعقد رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج والمشير خليفة حفتر الثلاثاء اجتماعا في إحدى ضواحي باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما أعلنت الرئاسة في بيان الاثنين مشيرة إلى أنها تسعى للتوصل إلى تفاهم سياسي بين أبرز طرفين في النزاع الليبي.

أعلنت الرئاسة الفرنسية الاثنين أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا الثلاثاء في المنطقة الباريسية يجمع بين أبرز طرفين في النزاع الليبي، رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج والمشير خليفة حفتر.

وتضمن بيان للرئاسة أن فرنسا "تعتزم من خلال هذه المبادرة تسهيل تفاهم سياسي بين رئيس المجلس (الرئاسي) الليبي وقائد الجيش الوطني، في وقت يتولى الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة الذي يشارك في اللقاء مهامه كوسيط للأمم المتحدة".

وأشار البيان أن "فرنسا تعتزم بالتشاور مع كل شركائها تقديم دعمها للجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تحت إشراف الأمم المتحدة تجمع (...) مجمل الأطراف الليبيين". مضيفا أن "التحدي يتمثل في بناء دولة قادرة على تلبية الحاجات الأساسية لليبيين ولديها جيش نظامي موحد تحت إشراف السلطة المدنية"، وتابع أن ذلك "ضروري لضبط الأمن في الأراضي الليبية وحدودها ولمكافحة المجموعات الإرهابية وتهريب الأسلحة والمهاجرين وأيضا من أجل العودة إلى حياة مؤسساتية مستقرة".

وكان السراج المدعوم من الأمم المتحدة والغرب ومنافسه حفتر، التقيا في بداية أيار/مايو 2017 في أبوظبي وقبل ذلك في كانون الثاني/يناير 2016 بعيد تعيين الأول.

وحكومة الوفاق الوطني الليبية التي تشكلت بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة، استقرت في العاصمة طرابلس في آذار/مارس 2016 لكن سلطتها موضع احتجاج المشير حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا والمدعوم من البرلمان ومن حكومة موازية.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أكد في مقابلة مع صحيفة "لوموند" في مطلع حزيران/يونيو الماضي أن "ليبيا أولوية بالنسبة إلى الرئيس" الفرنسي.

وبعد ست سنوات من الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، لا تزال ليبيا غارقة في أزمة بخصوص انتقال الحكم وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/07/2017

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