مالي: السلطات تعتقل قياديا بارزا في "جبهة تحرير ماسينا" المتشددة

تمكنت القوات المالية والفرنسية من إلقاء القبض على متشدد بارز في حركة "جبهة تحرير ماسينا" المتطرفة التي أعلنت مسؤوليتها عن عشرات الهجمات، وتم توقيفه في إطار عملية تشارك فيها قوات إقليمية من خمس دول بغرب أفريقيا تشكل قوة جديدة لمحاربة المتشددين في الصحراء.

قال وزير الأمن في مالي الجنرال سالف تراوري الأحد إن القوات المالية والفرنسية اعتقلت مساعدا لإمام أعلنت حركته المتشددة المسؤولية عن عشرات الهجمات ضد أهداف غربية وأخرى في مالي.

ويقود "جبهة تحرير ماسينا" المتمركزة في منطقة موبتي بوسط مالي رجل الدين أمادو كوفا الذي دعا أتباعه إلى حمل السلاح وإعادة بناء إمبراطورية ماسينا التاريخية.

وأوضح تراوري للصحفيين "أؤكد أن الإرهابي الحسين أج أصالة المسؤول عن الإمداد والتموين... في الجماعة التي يقودها أمادو كوفا اعتقل في الثامن من يوليو في عملية مشتركة مع عملية برخان العسكرية في منطقة تمبكتو".

وقال تراوري إن اعتقال المتشدد البارز ظل سرا حتى الآن بسبب الجهود المستمرة لاعتقال آخرين في شبكته.

وتشارك في عملية برخان قوات إقليمية من خمس دول بغرب أفريقيا تشكل قوة جديدة لمحاربة المتشددين في الصحراء الذين أعادوا تنظيم صفوفهم منذ طردتهم القوات الفرنسية من معاقلهم الحضرية في شمال مالي عام 2013.

وأوقفت القوة الفرنسية والجيش المالي في الآونة الأخيرة العديد من المشتبه بعلاقتهم بمجموعات متطرفة اعتبر بعضهم من المزودين بالسلاح، بحسب ما أفادت الأحد مصادر أمنية مالية.

وقال مصدر أمني طلب عدم كشف هويته "أوقف الجيش المالي الأحد في شمال البلاد رجلا يزود الجهاديين في وسط مالي وشمالها بالأسلحة والذخائر". مضيفا "الرجل الموقوف يحمل الجنسية المالية وكان يتردد على غاو (شمال) وموبتي (وسط) لتزويد الإرهابيين بالأسلحة والذخائر". وأكد مصدر عسكري مالي في غاو الخبر.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز



نشرت في : 24/07/2017