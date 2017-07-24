كرة القدم: مانشستر سيتي يضم المدافع الفرنسي بنجامان مندي من موناكو في صفقة تاريخية

انتقل مدافع نادي موناكو الفرنسي الدولي الشاب بنجامان مندي (23 عاما) الاثنين إلى مانشستر سيتي مقابل نحو 58 مليون يورو، كما أفاد النادي الإنكليزي في بيان. ويعد مندي بذلك أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

أعلن نادي مانشستر سيتي الاثنين تعاقده مع مدافع موناكو الفرنسي الدولي بنجامان مندي (23 عاما) لمدة 5 أعوام، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 58 مليون يورو وتعد الأغلى لمدافع في تاريخ اللعبة.

وسيلتحق اللاعب بفريقه الجديد في الولايات المتحدة حيث يستعد لمباراته الإعدادية الثانية للموسم المقبل، أمام ريال مدريد الإسباني الخميس في لوس أنجلس.

وقال مندي: "أنا سعيد للغاية بانضمامي إلى صفوف مانشستر سيتي". وأضاف "إنه أحد أفضل الأندية الرائدة في أوروبا ولديه في شخص بيب غوارديولا مدربا ينتهج أسلوب اللعب الهجومي"، متابعا "أنا متأكد من أننا سنحقق النجاحات في السنوات القليلة المقبلة".

مدير كرة القدم في مانشستر سيتي: "مندي أحد أفضل المدافعين في العالم"

من جهته، قال مدير كرة القدم في مانشستر سيتي، الإسباني تثيكي بيغيريستاين: "لبنجامان كل الصفات التي نبحث عنها في مدافع أيسر. وبالنسبة إلى لاعب شاب مثله، فهو يملك خبرة كبيرة في اللعب على مستوى عال". وتابع: "إنه بلا شك أحد أفضل المدافعين في العالم، كان هدفنا الأول في مركزه، ونحن جميعا سعداء بضمه إلى مانشستر سيتي".

وكان المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا يسعى إلى تعزيز خط الدفاع عقب رحيل الفرنسيين باكاري سانيا وغايل كليشي والأرجنتيني بابلو زاباليتا والصربي ألكسندر كولاروف هذا الصيف. ورفض موناكو بداية عرضا بقيمة 44,5 مليون جنيه استرليني (49,7 مليون يورو) لضم مندي، إلا أن سيتي تقدم بعرض محسن قدرت وسائل الإعلام قيمته بنحو 52 مليون جنيه (58 مليون يورو، 67 مليون دولار أمريكي).

وعزز غوارديولا خط دفاعه بالتعاقد مع المدافع الأيمن لتوتنهام هوتسبر اللندني كايل ووكر في صفقة قدرت قيمتها بنحو 57 مليون يورو. وجاء التعاقد مع مندي بعد يوم من إعلان سيتي ضم مدافع ريال مدريد الدولي البرازيلي دانيلو لمدة 5 أعوام أيضا، في صفقة قدرت قيمتها من قبل وسائل إعلام إنكليزية بنحو 29,5 مليون يورو.

المانسيتي أنفق إلى الآن أكثر من 223 مليون يورو لتعزيز صفوفه

وأنفق سيتي إلى الآن أكثر من 200 مليون جنيه استرليني (223 مليون يورو)، لتعزيز صفوفه في ظل سعيه إلى المنافسة على مختلف الجبهات الموسم المقبل، لاسيما أن غوارديولا فشل في موسمه الأول، في إحراز أي لقب مع النادي ذي الملكية الإماراتية.

وأنهى الموسم الماضي في المركز الثالث خلف تشلسي ووصيفه توتنهام، وسيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وجرد النادي من لقب كأس الرابطة على يد غريمه مانشستر يونايتد، وخرج من نصف نهائي كأس إنكلترا على يد أرسنال في نصف النهائي، ومن ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي على يد موناكو.

استهل بنجامان مندي مسيرته مع لوهافر الفرنسي وخاض أكثر من 50 مباراة قبل الانتقال إلى مرسيليا في 2013، ومنه إلى موناكو صيف 2016. وساهم في تتويج موناكو بلقب الدوري في موسمه الأول معه، وبلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخرج على يد يوفنتوس.

وبات مندي سادس لاعب يغادر موناكو هذا الصيف بعد سيلفا (50 مليون يورو) وتييمويه باكايوكو (إلى تشلسي مقابل 45 مليونا)، وفالير جرمان (إلى مرسيليا مقابل 8 ملايين)، والمغربي نبيل درار (إلى فنربغشة مقابل 5 ملايين)، وعبدو ديالو (إلى ماينتس مقابل 5 ملايين) وكورونتان جان (إلى تولوز مقابل 3,5 ملايين).

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/07/2017