السلطات الإسرائيلية تقرر إزالة أجهزة الكشف عن المعادن عند الأقصى واستبدالها بوسائل "مراقبة ذكية"

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء قرارها إزالة أجهزة كشف المعادن عند مداخل المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة التي كانت سببا في إشعال موجة احتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الجمعة، ما أسفر عن مقتل 5 فلسطينيين وجرح المئات.

أعلنت الحكومة الأمنية الإسرائيلية فجر الثلاثاء أنها قررت وقف استخدام أجهزة كشف المعادن عند مداخل المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وذلك بعدما تسببت هذه البوابات الإلكترونية باندلاع أعمال عنف دامية بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وتضمن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الحكومة المصغرة وافقت على "توصية كل الأجهزة الأمنية باستبدال إجراءات التفتيش بواسطة أجهزة كشف المعادن بإجراءات أمنية تستند إلى تكنولوجيات متطورة ووسائل أخرى".

وفور شيوع الخبر تجمع مئات الفلسطينيين قرب أحد مداخل الحرم القدسي للاحتفال بهذا التراجع الإسرائيلي. حيث قام أحد المحتفلين بإشعال ألعاب نارية مما دفع بالقوات الإسرائيلية إلى مهاجمة الحشد وتفريقه بواسطة القنابل الصوتية.

وصدر قرار الحكومة الأمنية بعيد ساعات من وصول مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات إلى إسرائيل في محاولة لحل الأزمة التي أشعلها قبل ثمانية أيام قرار إسرائيل نصب بوابات إلكترونية عند مداخل الأقصى.

كما صدر قرار الحكومة الاسرائيلية المصغرة بعيد ساعات من اتصال هاتفي بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ونتانياهو حض خلاله ملك الأردن رئيس الوزراء الاسرائيلي على إلغاء الإجراءات الأمنية الأخيرة في الحرم القدسي.

ويذكر أن إسرائيل فرضت إجراءات التفتيش هذه بعد هجوم وقع في 14 تموز/يوليو وأسفر عن مقتل رجلي شرطة إسرائيليين إضافة إلى المهاجمين الفلسطينيين الثلاثة.

ومنذ ذلك التاريخ تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا محيط المسجد الأقصى مواجهات يومية بين محتجين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية أوقعت خمسة قتلى وعشرات الجرحى بين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة. كذلك قتل ثلاثة إسرائيليين طعنا بسكين شاب فلسطيني هاجمهم في منزلهم في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 25/07/2017