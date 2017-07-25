الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

ثقافة

"معرض فلسطين" في لندن.. أكبر حدث ثقافي فلسطيني ينظم في أوروبا

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الدبلوماسية.. مفتاح الحل لأزمة القدس

للمزيد

موضة

مصممو الأزياء اللبنانيين في باريس.. إبداع وتألق

للمزيد

ريبورتاج

أي آثار لاتفاقية التجارة الحرة بين كندا والاتحاد الأوروبي على المنتجين الكنديين؟

للمزيد

النقاش

المغرب.. من يخمد نيران الاحتجاجات السياسية والاجتماعية في الحسيمة بالمغرب؟

للمزيد

النقاش

العراق-الموصل: إنجازات عسكرية واختلافات سياسية

للمزيد

حدث اليوم

لبنان: هل آن الأوان لمحاربة "فتح الشام"؟

للمزيد

ضيف اليوم

الكويت-إيران.. طهران تهدد بالمعاملة بالمثل بعد طرد 15 دبلوماسيا من الكويت

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

القدس: الأوقاف ترفض "الدخول" للأقصى حتى تقييم الوضع عقب الإجراءات الإسرائيلية

© أ ف ب | جنود إسرائيليون يزيلون حواجز أمنية أمام باب الأسباط المؤدي إلى المسجد الأقصى 24 تموز/يوليو 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/07/2017

قالت وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان إنه "لا دخول" إلى المسجد الأقصى إلى حين تقييم الوضع بعد الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، وذلك عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية إزالة أجهزة الكشف عن المعادن التي أثارت موجة احتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أعلنت الأوقاف الإسلامية في القدس الثلاثاء أن "لا دخول" إلى المسجد الأقصى في القدس للفلسطينيين إلى حين قيام لجنة تابعة لها بتقييم الوضع بعد إزالة السلطات الإسرائيلية بوابات كشف الآلات المعدنية عن مداخل الحرم القدسي.

وتضمن بيان للمتحدث باسم الأوقاف "لا دخول إلى المسجد الأقصى المبارك إلا بعد تقييم لجنة فنية من إدارة الأوقاف وإرجاع الوضع كما كان عليه قبل 14 الشهر الجاري"، في إشارة إلى البوابات التي أقيمت عند مداخل الأقصى إثر هجوم أقدم عليه ثلاثة شبان من عرب إسرائيل وأسفر عن مقتل شرطيين إسرائيليين.

أزالت السلطات الاسرائيلية من محيط الحرم القدسي فجر الثلاثاء بوابات كشف المعادن مؤكدة أنها لن تستخدمها مجددا بعدما أثارت الإجراءات الأمنية الجديدة موجة من العنف الدامي. وتأتي الخطوة غداة جهود دبلوماسية مكثفة لوقف انتشار العنف وسط تحذيرات بأنه قد يتجاوز إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ويذكر أن السلطات الإسرائيلية نصبت بوابات الكشف عن المعادن على مداخل الموقع الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، عقب هجوم أقدم عليه ثلاثة شبان من عرب إسرائيل بتاريخ 14 تموز/يوليو أسفر عن مقتل عنصري شرطة إسرائيليين.

ويتخوف الفلسطينيون في الإجراءات الأمنية الأخيرة محاولة إسرائيلية لبسط سيطرتها على الموقع وهو ما دفعهم إلى رفض دخول الحرم القدسي حيث أدوا صلواتهم في الشوارع المحيطة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 25/07/2017

  • القدس

    تأهب أمني إسرائيلي في الضفة الغربية تحسبا "لجمعة غضب" دعا إليها الفلسطينيون

    للمزيد

  • الشرق الأوسط

    آلاف الفلسطينيين يصلون خارج باحة المسجد الأقصى في القدس

    للمزيد

  • الشرق الأوسط

    إصابة عدة فلسطينيين في صدامات مع الشرطة الإسرائيلية قرب باحة المسجد الأقصى بالقدس

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي