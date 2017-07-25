ترامب: "حزب الله" يشكل "تهديدا" للشرق الأوسط برمته

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في البيت الأبيض إن "حزب الله" الشيعي اللبناني يشكل "تهديدا" للشرق الأوسط برمته، مضيفا أنه "يقوم بتأجيج كارثة إنسانية في سوريا بدعم من إيران". واتهم ترامب الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب جرائم "فظيعة" ضد الإنسانية.

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في حديقة البيت الأبيض أن "حزب الله" يشكل "تهديدا" للشرق الأوسط برمته. وأضاف إن الحزب الشيعي اللبناني "يواصل تعزيز ترسانته العسكرية مما يهدد باندلاع نزاع جديد مع إسرائيل".

وقال أيضا إن "التنظيم يقوم بدعم من إيران بتأجيج كارثة إنسانية في سوريا". وردا على سؤال بشأن فرض عقوبات على الحزب، قال الرئيس الأمريكي: "سأعلن عن قراري بوضوح خلال الساعات ال24 المقبلة"، مضيفا "لدي اجتماعات مع بعض من مستشاري العسكريين ذوي الخبرة الواسعة وآخرين، لذلك ساتخذ قراري خلال وقت قصير".

وشكلت ملفات مكافحة الإرهاب واللاجئين السوريين في لبنان والمساعدة العسكرية الأمريكية للجيش اللبناني أبرز محاور المباحثات بين ترامب والحريري في المكتب البيضاوي.

في الملف السوري، اتهم دونالد ترامب نظيره بشار الأسد بارتكاب جرائم "فظيعة" ضد الإنسانية وتعهد منع نظامه من شن مزيد من الهجمات الكيميائية. وقال: "لست معجبا بالأسد. أعتقد بالتأكيد أن ما فعله لهذا البلد وللإنسانية فظيع"، مضيفا: "أنا لست شخصا سينظر إلى ذلك ويدعه يفلت مما حاول القيام به وما قام به مرارا".

وحمل ترامب سلفه باراك أوباما جزءا كبيرا من المسؤولية عن الأزمة السورية، مؤكدا أنه لو قام الرئيس السابق بإجراء ضد الأسد لما كان هناك على الأرجح اليوم تدخل إيراني أو روسي في النزاع السوري.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 25/07/2017