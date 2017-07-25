كرة القدم: المهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي من موناكو إلى ريال مدريد مقابل 180 مليون يورو؟

أكدت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية الثلاثاء أن ريال مدريد حصل على "اتفاق مبدئي" من نادي موناكو لضم مهاجمه الشاب الواعد كيليان مبابي (18 عاما) مقابل مبلغ 180 مليون يورو. وكيليان مبابي مواليد 20 ديسمبر 1998 في باريس من أب كاميروني وأم فرنسية جزائرية.

أفادت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية الثلاثاء أن ريال مدريد بطل الليغا توصل إلى "اتفاق مبدئي" مع موناكو بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، بخصوص ضم المهاجم الواعد كيليان مبابي (18 عاما) مقابل صفقة قياسية قد تصل إلى 180 مليون يورو.

واستنادا إلى مصادر مقربة من المفاوضات، قالت الصحيفة الصادرة بمدريد إن "نية جميع الأطراف هي انتقاله في الأيام القليلة المقبلة" إلى ريال مدريد لمدة 6 مواسم مقابل مبلغ يتراوح بين 150 و160 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت الأداء التي تتراوح بين 20 و30 مليون يورو.

وأوضحت "ماركا" أن مبابي سيتقاضى في حال تتمة الصفقة "7 ملايين يورو خالية من الضرائب" في الموسم.

وكان مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان استبعد الأحد الفكرة، قائلا: "لم أطلب أي شيء، تحدثت إلى الرئيس (فلورنتينو بيريز)، لدينا مجموعة من 28 لاعبا، هذا أمر جيد جدا، أنا سعيد، نعمل معا". إلا أنه بدا متذبذبا بخصوص رغبته في التعاقد مع مهاجم بعد رحيل ألفارو موراتا إلى تشلسي مقابل 80 مليون يورو.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع موناكو في 2019، وهو مطلوب من أندية أوروبية كبيرة بينها ريال مدريد وباريس سان جرمان، لكن اللاعب معروف بعشقه للنادي الملكي حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسمين الأخيرين.

فرانس24 / أ ف ب



نشرت في : 25/07/2017