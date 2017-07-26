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الشرق الأوسط

طهران تدرس الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة وروحاني يحذر واشنطن من انتهاك الاتفاق النووي

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/07/2017

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء الولايات المتحدة من انتهاك الاتفاق النووي، مشددا على أن بلاده سترد بالمثل في هذه الحالة. تصريحات روحاني جاءت غداة إقرار مجلس النواب الأمريكي لعقوبات جديدة ضد طهران. وتعقد لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني السبت جلسة طارئة لبحث الرد الإيراني على العقوبات الأمريكية الجديدة.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء، غداة تصويت مجلس النواب الأمريكي على عقوبات جديدة ضد طهران، إن بلاده سترد على أي انتهاك أمريكي للاتفاق حول البرنامج النووي.

وصرح أثناء اجتماع مجلس الوزراء "إذا داس العدو على قسم من الاتفاق (أو)، إذا داس على الاتفاق برمته، فسنفعل الشيء نفسه".

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات أوردتها وكالة إيسنا إن "سلوك الكونغرس الأمريكي... يعد إجراء عدائيا صريحا ضد جمهورية إيران الإسلامية".

وأضاف أن العقوبات "لا تزال ويمكن أن تؤثر على التطبيق الناجح للاتفاق النووي، وتقلل من منافع إيران من الاتفاق. لذا فهي لا تتوافق مع النقاط التي تعهدت الولايات المتحدة تنفيذها بنوايا طيبة وفي مناخ بناء".

وتابع أن "ما يقوم به الكونغرس يتعارض مع هذه الالتزامات وبالتأكيد سيصدر رد فعل من إيران".

وأعلنت لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني عقد جلسة طارئة السبت لمناقشة الرد الإيراني.

وتوترت العلاقات بين طهران وواشنطن بوضوح مع تولي دونالد ترامب المقاليد في واشنطن في كانون الثاني/يناير 2017.

وأقر مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء عقوبات جديدة بحق روسيا وكوريا الشمالية وإيران. واستهدفت العقوبات بحق طهران خصوصا الحرس الثوري.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 26/07/2017

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