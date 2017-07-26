المفوضية الأوروبية تعرب عن قلقها إزاء عقوبات أمريكية جديدة على روسيا قد تطال شركات أوروبية

نبهت المفوضية الأوروبية في بيان الأربعاء من أنها ستظل مستعدة "للتدخل لحماية المصالح الأوروبية" إذا لم يأخذ الكونغرس الأمريكي مخاوفها في الاعتبار بشأن العقوبات المفروضة على روسيا. وشددت المفوضية على أهمية تنسيق سياسة العقوبات بين دول مجموعة السبع. يأتي البيان الأوروبي بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون يفرض عقوبات على أي شركة، بما فيها شركات أوروبية، تتعاون في مجال الطاقة مع روسيا.

أعربت المفوضية الأوروبية في بيان الأربعاء عن "قلقها" بعد تبني مجلس النواب الأمريكي عقوبات جديدة على روسيا.

وأبدت المفوضية تخوفها من جهة "للتبعات الممكنة لهذه العقوبات على استقلالية الاتحاد الأوروبي على صعيد الطاقة"، ومن جهة أخرى "إزاء انعكاساتها السياسية السلبية المحتملة"، مذكرة بأهمية تنسيق سياسة العقوبات بين دول مجموعة السبع كافة.

ونبهت المفوضية إلى أنها ستظل "مستعدة للتدخل لحماية المصالح الأوروبية"، إذا لم يتم أخذ مخاوفها في الاعتبار من قبل أعضاء الكونغرس الأمريكي، وهو تهديد لوح به رئيسها جان كلود يونكر في أيار/مايو 2017.

وذكرت المفوضية في بيان بأن مشروع القانون يشمل "فرض عقوبات على أي شركة (بما فيها أوروبية) تساهم في تنمية وصيانة وتطوير أو ترميم أنابيب للطاقة مصدرها روسيا".

وشددت على أن "ذلك يمكن أن يؤثر على البنى التحتية لوسائل نقل الطاقة إلى أوروبا (...) وأيضا على مشاريع حاسمة ضمن إطار تنويع الطاقة في أوروبا مثل الغاز الطبيعي المسال في البلطيق".

وتابعت المفوضية أن "الاتحاد الأوروبي يعبر حاليا للولايات المتحدة عن قلقه عبر القنوات الدبلوماسية".

وأشارت إلى أن الاتحاد "سيواصل متابعة العملية عن كثب في الولايات المتحدة وتطبيق مشروع القانون وسيتدخل إذا دعت الحاجة إلى ذلك".

ويشمل مشروع القانون الذي تم التصويت عليه بشبه الغالبية في مجلس النواب الأمريكي ويفترض أن يتم إقراره في مجلس الشيوخ، عقوبات ليس فقط على روسيا بل أيضا على إيران وكوريا الشمالية.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 26/07/2017