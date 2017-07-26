"حزب الله" يقول إنه "أمام انتصار عسكري وميداني كبير جدا" في معركة على حدود لبنان وسوريا

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله الأربعاء إن جماعته "أمام انتصار عسكري وميداني كبير جدا" في المعركة ضد المتشددين التابعين لما كان يعرف بـ "جبهة النصرة" التي كانت متحالفة مع "القاعدة" على الحدود بين لبنان وسوريا. وأضاف أنه مستعد للتنسيق مع حكومتي البلدين بشأن انسحاب مقاتلي "سرايا أهل الشام" السوريين من المناطق الحدودية "في أي وقت".

أعلن الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية الشيعية حسن نصر الله الأربعاء إن جماعته "أمام انتصار عسكري وميداني كبير جدا" في المعركة ضد المسلحين على الحدود بين لبنان وسوريا.

وقال نصر الله إن جماعته المدعومة من إيران على استعداد لتسليم المناطق التي ينتزعها من المقاتلين السنة في المنطقة الجبلية الحدودية للجيش اللبناني.

كما أعلن أن "مفاوضات جدية تقودها جهة رسمية لبنانية" بدأت الثلاثاء، مضيفا أنه حدث تقدما لكن لا زالت مطالب "النصرة بعيدة عن الواقع". وقال إنه مستعد للتنسيق مع الحكومتين اللبنانية والسورية بشأن انسحاب مقاتلي "سرايا أهل الشام" السوريين من المناطق الحدودية "في أي وقت".

وحقق "حزب الله" مكاسب سريعة ضد "جبهة فتح الشام" ("جبهة النصرة" سابقا) منذ أن بدأ هجوما مع الجيش السوري الجمعة الماضي (21 يوليو/ تموز) لطرد المسلحين من آخر موطئ قدم لهم على الحدود.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 26/07/2017