الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حوار

خليفة حفتر: على السراج "أن يبتعد عن العنترة.. ولا وقف إطلاق نار مع الجماعات الإرهابية"

للمزيد

حوار

سامح شكري وزير الخارجية المصري: "لدينا أدلة عن دعم قطر للتنظيمات الإرهابية"

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

ما المقابل الذي سيطلبه "حزب الله" بعد انتصاره في عرسال؟

للمزيد

حوار

حصري - فايز السراج: اتفاق باريس مطروح "للنقاش والتفاوض مع باقي أطراف العملية السياسية" في ليبيا

للمزيد

ريبورتاج

السكان الأصليون في الكونغو.. تهديد غاباتهم يدفعهم لإدمان الكحول والمخدرات!

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

السراج وحفتر في باريس بدعوة من ماكرون.. أي نتائج للمحادثات؟!

للمزيد

ريبورتاج

رياضة "السكيت بورد" في المغرب.. ممارسة شعبية تنتظر اعترافا رسميا!

للمزيد

وجها لوجه

الجزائر-فصل المال عن السياسة.. مراجعة للسياسات السابقة أم ترتيب للمرحلة الآتية؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

"حزب الله" يقول إنه "أمام انتصار عسكري وميداني كبير جدا" في معركة على حدود لبنان وسوريا

© أ ف ب | صورة التقطت خلال جولة نظمها حزب الله للإعلاميين في 26 يوليو 2017 في منطقة عرسال

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/07/2017

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله الأربعاء إن جماعته "أمام انتصار عسكري وميداني كبير جدا" في المعركة ضد المتشددين التابعين لما كان يعرف بـ "جبهة النصرة" التي كانت متحالفة مع "القاعدة" على الحدود بين لبنان وسوريا. وأضاف أنه مستعد للتنسيق مع حكومتي البلدين بشأن انسحاب مقاتلي "سرايا أهل الشام" السوريين من المناطق الحدودية "في أي وقت".

أعلن الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية الشيعية حسن نصر الله الأربعاء إن جماعته "أمام انتصار عسكري وميداني كبير جدا" في المعركة ضد المسلحين على الحدود بين لبنان وسوريا.

وقال نصر الله إن جماعته المدعومة من إيران على استعداد لتسليم المناطق التي ينتزعها من المقاتلين السنة في المنطقة الجبلية الحدودية للجيش اللبناني.

كما أعلن أن "مفاوضات جدية تقودها جهة رسمية لبنانية" بدأت الثلاثاء، مضيفا أنه حدث تقدما لكن لا زالت مطالب "النصرة بعيدة عن الواقع". وقال إنه مستعد للتنسيق مع الحكومتين اللبنانية والسورية بشأن انسحاب مقاتلي "سرايا أهل الشام" السوريين من المناطق الحدودية "في أي وقت".

وحقق "حزب الله" مكاسب سريعة ضد "جبهة فتح الشام" ("جبهة النصرة" سابقا) منذ أن بدأ هجوما مع الجيش السوري الجمعة الماضي (21 يوليو/ تموز) لطرد المسلحين من آخر موطئ قدم لهم على الحدود.

 

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 26/07/2017

  • الولايات المتحدة - حزب الله

    واشنطن تحذر من أن حزب الله يعزز ترسانته العسكرية وتطالب بممارسة ضغوط لنزع سلاحه

    للمزيد

  • الحرب في سوريا

    الأمين العام لحزب الله: انتصار حلب قد يفتح آفاقا جديدة أمام حلول سياسية

    للمزيد

  • الولايات المتحدة

    واشنطن تنفي تقارير إسرائيلية حول استخدام حزب الله أسلحة أمريكية مخصصة للجيش اللبناني

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي