"حزب الله" يسيطر على واد استراتيجي في منطقة جرود عرسال الحدودية

تمكنت عناصر جماعة "حزب الله" اللبناني من تحقيق تقدم في معركتها ضد المتشددين في منطقة جرود عرسال على الحدود اللبنانية السورية حيث سيطرت على واد استراتيجي يدعى وادي الخيل والذي استخدمه متشددون لهم صلة بالقاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية" كمعقل لهم، فيما نفذ الجيش اللبناني مداهمات في مخيمات اللاجئين السوريين واحتجز 50 "إرهابيا خطيرا".

أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية أن قواتها استعادت السيطرة على واد استراتيجي من المتشددين السنة الاثنين في أحدث تقدم في هجومها لطرد المتشددين من آخر موطئ قدم لهم في منطقة الحدود اللبنانية السورية.

وقالت الجماعة إنها تقدمت من عدة اتجاهات في وادي الخيل في منطقة جرود عرسال الجبلية القاحلة التي استخدمها متشددون لهم صلة بالقاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية" كمعقل لهم.

ويذكر أن جماعة "حزب الله" أطلقت بالتعاون مع الجيش السوري هجوما الجمعة (21 يوليو/ تموز) يركز حتى الآن على متشددين تابعين لما كان يعرف بجبهة النصرة التي كانت متحالفة مع تنظيم القاعدة.

وأعلنت الجماعة الشيعية تحقيق تقدم سريع على مقاتلي النصرة. وذكر الإعلام المحلي أن الهدف المُقبل سيكون منطقة يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال مصدر أمني إن الهجوم أسفر حتى الآن عن مقتل 19 من مقاتلي حزب الله وأكثر من 130 من المتشددين.

لبنان: القبض على 50 متشددا في مداهمات لمخيمات للسوريين

وبالتزامن مع هذه المعارك أعلن قائد الجيش اللبناني الثلاثاء أن الجيش يحتجز 50 "إرهابيا خطيرا" بين مئات ألقى القبض عليهم في مداهمات أمنية في الآونة الأخيرة على مخيمات للاجئين السوريين على الحدود بين البلدين.

ونقل الموقع الرسمي للجيش عن قائده العماد جوزف عون قوله لموقع الجيش على الإنترنت إن من بين من اعتقلوا منذ حملة أمنية كبيرة بدأت الشهر الماضي بعض الضالعين في هجوم على بلدة عرسال عام 2014 وفي خطف جنود بالجيش.

ولطالما كانت المخيمات حول البلدة ملاذا للمتشددين من سوريا الذين اشتبكوا مع القوات اللبنانية التي تنفذ مداهمات أمنية بحثا

عن مشتبه بهم يختبئون بين اللاجئين.

واجتاح مسلحون سوريون عرسال لفترة وجيزة عام 2014 في معركة قتل خلالها العشرات.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 26/07/2017