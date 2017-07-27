الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حوار

خليفة حفتر: على السراج "أن يبتعد عن العنترة.. ولا وقف إطلاق نار مع الجماعات الإرهابية"

للمزيد

حوار

سامح شكري وزير الخارجية المصري: "لدينا أدلة عن دعم قطر للتنظيمات الإرهابية"

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

ما المقابل الذي سيطلبه "حزب الله" بعد انتصاره في عرسال؟

للمزيد

حوار

حصري - فايز السراج: اتفاق باريس مطروح "للنقاش والتفاوض مع باقي أطراف العملية السياسية" في ليبيا

للمزيد

ريبورتاج

السكان الأصليون في الكونغو.. تهديد غاباتهم يدفعهم لإدمان الكحول والمخدرات!

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

السراج وحفتر في باريس بدعوة من ماكرون.. أي نتائج للمحادثات؟!

للمزيد

ريبورتاج

رياضة "السكيت بورد" في المغرب.. ممارسة شعبية تنتظر اعترافا رسميا!

للمزيد

وجها لوجه

الجزائر-فصل المال عن السياسة.. مراجعة للسياسات السابقة أم ترتيب للمرحلة الآتية؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أمريكا

إعلام: ارتفاع أرباح صحيفة "نيويورك تايمز" نتيجة لزيادة الاشتراكات الرقمية

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/07/2017

حققت صحيفة "نيويورك تايمز" المرموقة ارتفاعا في أرباحها نتيجة لزيادة الاشتراكات الرقمية وارتفاع عائدات الإعلانات على موقعها. وارتفع إجمالي العائدات في الربع الثاني من العام المالي بنسبة 14% ليصل إلى 250 مليونا بسبب زيادة الاشتراكات الرقمية التي ارتفعت بمقدار 114 ألف اشتراك. ونظرا لانخفاض عدد من يشترون نسختها الورقية ركزت على نسختها الرقمية.

أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس ارتفاع أرباحها في الربع الثاني من العام المالي نتيجة لزيادة الاشتراكات الرقمية وارتفاع عائدات الإعلانات على موقع الصحيفة.

وأعلنت الصحيفة المرموقة تحقيق أرباح بقيمة 15,6 مليون دولار في الربع الثاني مقارنة مع خسارة 211 ألف دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، موضحة أنها تحقق تقدما في استراتيجيتها بالتركيز على نسختها الرقمية مع انخفاض عدد من يشترون نسختها الورقية.

وارتفع إجمالي العائدات بنسبة 14% ليصل إلى 250 مليونا بسبب زيادة الاشتراكات الرقمية التي ارتفعت بمقدار 114 ألف اشتراك مقارنة مع الربع السابق.

أما عائدات الإعلانات الرقمية فقد زادت بنسبة 22,5% مقارنة مع العام الذي سبق لتصل إلى 55 مليون دولار. وقد ساعد ذلك في تعويض انخفاض بنسبة 10,5% في عائدات الإعلانات في النسخة الورقية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 27/07/2017

  • فرنسا

    فالس يعتبر مقال "نيويورك تايمز" حول البوركيني في فرنسا "لا يحتمل"

    للمزيد

  • الانتخبات التشريعية في تركيا

    أردوغان: نيويورك تايمز تمارس الكراهية ضدي برأس مال يهودي

    للمزيد

  • الولايات المتحدة

    "نيويورك تايمز" تطلق خدمة جديدة لأشرطة فيديو قصيرة يمكن تحديثها ثلاث مرات على الأقل في اليوم

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي