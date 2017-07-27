إعلام: ارتفاع أرباح صحيفة "نيويورك تايمز" نتيجة لزيادة الاشتراكات الرقمية

حققت صحيفة "نيويورك تايمز" المرموقة ارتفاعا في أرباحها نتيجة لزيادة الاشتراكات الرقمية وارتفاع عائدات الإعلانات على موقعها. وارتفع إجمالي العائدات في الربع الثاني من العام المالي بنسبة 14% ليصل إلى 250 مليونا بسبب زيادة الاشتراكات الرقمية التي ارتفعت بمقدار 114 ألف اشتراك. ونظرا لانخفاض عدد من يشترون نسختها الورقية ركزت على نسختها الرقمية.

أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس ارتفاع أرباحها في الربع الثاني من العام المالي نتيجة لزيادة الاشتراكات الرقمية وارتفاع عائدات الإعلانات على موقع الصحيفة.

وأعلنت الصحيفة المرموقة تحقيق أرباح بقيمة 15,6 مليون دولار في الربع الثاني مقارنة مع خسارة 211 ألف دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، موضحة أنها تحقق تقدما في استراتيجيتها بالتركيز على نسختها الرقمية مع انخفاض عدد من يشترون نسختها الورقية.

وارتفع إجمالي العائدات بنسبة 14% ليصل إلى 250 مليونا بسبب زيادة الاشتراكات الرقمية التي ارتفعت بمقدار 114 ألف اشتراك مقارنة مع الربع السابق.

أما عائدات الإعلانات الرقمية فقد زادت بنسبة 22,5% مقارنة مع العام الذي سبق لتصل إلى 55 مليون دولار. وقد ساعد ذلك في تعويض انخفاض بنسبة 10,5% في عائدات الإعلانات في النسخة الورقية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 27/07/2017