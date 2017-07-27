لوس أنجلس مستعدة لاستضافة ألعاب 2028 وترك دورة 2024 لباريس

أقر عمدة مدينة لوس أنجلس إيريك غارسيتي الأربعاء ضمنيا أن مدينته مستعدة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 2028، ما قد يرجح ذهاب ألعاب 2024 إلى باريس. وقال في مقابلة صحفية: "ما تعرضه علينا اللجنة الأولمبية الدولية من الناحية المالية مثير للاهتمام لدرجة أننا سنكون أغبياء لعدم اختيار 2028".

صرح عمدة مدينة لوس أنجلس إيريك غارسيتي الأربعاء أنه سيكون من الغباء عدم استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 2028، ما قد يرجح ذهاب ألعاب 2024 إلى العاصمة الفرنسية باريس.

""ما تعرضه علينا اللجنة الأولمبية الدولية من الناحية المالية مثير للاهتمام لدرجة أننا سنكون أغبياء لعدم اختيار 2028"، مشيرا إلى أن لجنة ملف ترشيح لوس أنجلس 2024 "ستعلن الأسبوع المقبل عن نواياها، سواء باختيار 2024 أو 2028".

وتابع غارسيتي قائلا: "لوس أنجلس نجحت دائما في تعزيز علامة الألعاب الأولمبية"، في 1932 و1984.

وهي المرة الأولى التي يعبر فيها مسؤول أمريكي علنا وبهذا الوضوح عن استعداد لوس أنجلس لاستضافة ألعاب 2028 مع ضمانات مالية من اللجنة الأولمبية الدولية وترك نسخة 2024 لباريس.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أعرب عن أمله بالتوصل الى اتفاق قبل نهاية آب/أغسطس، بين مدينتي باريس ولوس أنجلس حول استضافة أولمبيادي 2024 و2028.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أقرت مبدأ التصويت المزدوج في جمعيتها العمومية المقررة في مدينة ليما في 13 أيلول/سبتمبر.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 27/07/2017