الجامعة العربية: محاولة إسرائيل فرض سيادتها على الحرم القدسي من شأنها "إشعال فتيل حرب دينية"

حذرت الجامعة العربية الخميس على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيط من أن محاولة إسرائيل فرض سيادتها على الحرم القدسي من شأنها "إشعال فتيل حرب دينية وتحويل وجهة الصراع من السياسة إلى الدين بكل ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر". وعقدت الجامعة اجتماعا عاجلا لمجلسها الوزاري في القاهرة.

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الخميس خلال اجتماع عاجل للمجلس الوزاري في الجامعة بالقاهرة لبحث العنف في القدس، أن محاولة إسرائيل فرض سيادتها على الحرم القدسي من شأنها "إشعال فتيل حرب دينية".

وقال: "لا سيادة لدولة الاحتلال على الحرم القدسي أو المسجد الأقصى. لا أحد في العالم يُقر بهذه السيادة.. ومحاولة فرضها بالقوة وبحكم الأمر الواقع هي لعب بالنار ولن يكون من شأنها سوى إشعال فتيل حرب دينية وتحويل وجهة الصراع من السياسة إلى الدين بكل ما ينطوي عليك ذلك من مخاطر".

وأضاف أبو الغيط: "أدعو دولة الاحتلال إلى أن تقرأ بعناية دروس هذه الأزمة، والرسالة التي تنطوي عليها".

من جهته، قال وزير خارجية فلسطين رياض المالكي إنه "في الوقت الذي نجتمع فيه اليوم أصبحت التحديات والمخاطر التي تواجه القدس بشكل خاص وفلسطين بشكل عام أكبر من أي وقت مضى بسبب تصاعد الإجراءات الاستعمارية غير القانونية والاستفزازية التي تنتجها سلطات الاحتلال".

ودارت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وشبان الخميس مع دخول الآلاف من المسلمين للصلاة بعد إزالة إسرائيل الإجراءات الأمنية في مداخل الحرم القدسي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 27/07/2017