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الشرق الأوسط

الجيش اللبناني وحزب الله يعلنان وقف إطلاق النار على حدود سوريا ولبنان

© أ ف ب

فيديو كارمن جوخدار

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/08/2017

أعلن الجيش اللبناني وحزب الله الأحد وقف إطلاق النار لإنهاء هجوم على تنظيم "الدولة الإسلامية" على حدود سوريا ولبنان، يدخل حيز التنفيذ على الساعة (04,00 ت غ) من اليوم الأحد.

أعلن الجيش اللبناني الأحد وقفا لإطلاق النار في حملته على تنظيم "الدولة الإسلامية" في شرق البلاد قرب الحدود مع سوريا، لإفساح المجال للمفاوضات المتعلقة بجنود مخطوفين منذ 2014.

وتضمن بيان للجيش اللبناني الإعلان عن "وقف لإطلاق النار اعتبارا من الساعة 07,00 (04,00 ت غ) من اليوم الأحد "إفساحا للمجال أمام المرحلة الأخيرة للمفاوضات المتعلقة بمصير العسكريين المختطفين" التسعة المحتجزين لدى تنظيم "الدولة الإسلامية" على الأرجح.

كما قالت قناة الحوار التلفزيونية التابعة لحزب الله اللبناني إن حزب الله أعلن وقف إطلاق النار الأحد لإنهاء هجوم على تنظيم "الدولة الإسلامية" في منطقة القلمون الغربي بسوريا على الحدود مع لبنان. "في سياق اتفاق شامل لإنهاء المعركة في القلمون الغربي ضد تنظيم داعش". وفق ما قالت وحدة الإعلام الحربي لحزب الله.

والجنود التسعة المختطفون جزء من مجموعة من ثلاثين عسكريا لبنانيا احتجزوا من قبل جبهة النصرة وتنظيم "الدولة الإسلامية" بعد معارك عنيفة شهدتها بلدة عرسال في 2014.

وأفرج عن 16 من هؤلاء العسكريين في 2015 بعد أن أعدمت جبهة النصرة أربعة منهم وتوفي خامس متأثرا بإإصابته. ولا يزال تسعة عسكريين مخطوفين لدى تنظيم "الدولة الإسلامية" دون توافر معلومات عنهم.

ويذكر أنه بالتزامن مع حملة الجيش اللبناني، أطلق حزب الله هجوما من الجانب السوري من الحدود في القلمون الغربي.

 

 

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 27/08/2017

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