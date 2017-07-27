سوريا: مقتل 29 مدنيا في غارات للتحالف الدولي على الرقة

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن طائرات التحالف الدولي شنت أمس الأربعاء على مدينة الرقة السورية، التي يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية"، سلسلة من الغارات الجوية راح ضحيتها 29 مدنيا. ولا يزال التنظيم مسيطرا على أكثر من نصف المدينة التي تعد أحد أكبر معاقله.

قتل تسعة وعشرون مدنيا على الأقل في سلسلة من الغارات الجوية شنتها طائرات التحالف الدولي على مدينة الرقة السورية مساء الأربعاء

وطبقا لتصريحات "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، فإن غارات جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد جهاديين في سوريا والعراق تسببت في مقتل 29 مدنيا، بينهم ثمانية أطفال على الأقل. وأضاف مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، أنه بالرغم من مقاومة تنظيم "الدولة الإسلامية الشرسة" إلا أن قوات "سوريا الديمقراطية" تمكنت من السيطرة على خمسين بالمئة من مدينة الرقة.

تحالف القوات الكردية والعربية في الرقة

وبعد معارك محتدمة مع الجهاديين على مدار أشهر طويلة أمام أبواب الرقة، استطاع تحالف القوات الكردية والعربية الدخول إلى الرقة في السادس من يونيو/حزيران للعام الجاري. وبدأ مقاتلو التحالف في التقدم من جهات المدينة الأربع إلى أن تسللوا إلى وسط المدينة.

وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" قد استولى على الرقة بداية العام 2014، ومنذ ذلك الوقت شهدت المدينة فظائع للتنظيم المتطرف. واضطر عشرات الآلاف من المدنيين إلى الفرار خارج المدينة ولا يزال 50 ألف شخص محتجزين داخل المدينة، حسبما أعلنت الأمم المتحدة.



فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 27/07/2017