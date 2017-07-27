قطر تتهم الدول المقاطعة لها بـعدم اتخاذ "أي خطوة لحل المشكلة"

"نحن نرى من الطرف الآخر في النزاع هذا العناد دون اتخاذ أي خطوة لحل هذه المشكلة". هذا ما قاله وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الخميس في نيويورك إثر اجتماعه مع الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس. وأضاف: "عليهم أن يتراجعوا عن كل خطواتهم غير القانونية".

اتهم وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الدول المقاطعة لها (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بـ "العناد" في الخلاف الدبلوماسي الدائر بينها، وقال إنها لا تتخذ "أي خطوة لحل هذه المشكلة".

والتقى الوزير القطري بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في نيويورك لمناقشة التوتر في هذه الأزمة المستمرة منذ الخامس من يونيو/حزيران بعد أن أعلنت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطع علاقاتها مع الدوحة.

وصرح للصحافيين عقب الاجتماع: "هناك دور لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع آليات المنظمة، لأن الانتهاكات تواصلت بالطبع". وأضاف: "نحن نرى من الطرف الآخر في النزاع هذا العناد دون اتخاذ أي خطوة لحل هذه المشكلة".

وأضاف أن "قطر قالت أكثر من عشر مرات إننا نريد حل هذه المسألة بالحوار، ونحن غير مستعدين للتصعيد، وعليهم أن يتراجعوا عن كل خطواتهم غير القانونية".

وتتهم الدول الأربعة قطر بدعم التطرف وفرضت عليها عقوبات وصفها وزير الخارجية القطري بأنها "انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".

فرانس 24 / أ ف ب



نشرت في : 27/07/2017