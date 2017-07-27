الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حوار

خليفة حفتر: على السراج "أن يبتعد عن العنترة.. ولا وقف إطلاق نار مع الجماعات الإرهابية"

للمزيد

حوار

سامح شكري وزير الخارجية المصري: "لدينا أدلة عن دعم قطر للتنظيمات الإرهابية"

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

ما المقابل الذي سيطلبه "حزب الله" بعد انتصاره في عرسال؟

للمزيد

حوار

حصري - فايز السراج: اتفاق باريس مطروح "للنقاش والتفاوض مع باقي أطراف العملية السياسية" في ليبيا

للمزيد

ريبورتاج

السكان الأصليون في الكونغو.. تهديد غاباتهم يدفعهم لإدمان الكحول والمخدرات!

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

السراج وحفتر في باريس بدعوة من ماكرون.. أي نتائج للمحادثات؟!

للمزيد

ريبورتاج

رياضة "السكيت بورد" في المغرب.. ممارسة شعبية تنتظر اعترافا رسميا!

للمزيد

وجها لوجه

الجزائر-فصل المال عن السياسة.. مراجعة للسياسات السابقة أم ترتيب للمرحلة الآتية؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أفريقيا

الرئيس الفرنسي يعلن عن إنشاء مراكز في ليبيا لدراسة طلبات اللجوء

© أ ف ب | مهاجرون غير شرعيين في طريقهم إلى قاعدة ليبية بعد إنقاذهم من الغرق في المتوسط في 24 تموز/يوليو 2017.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/07/2017

ستقيم فرنسا بداية من صيف 2017 مراكز في ليبيا لدراسة طلبات اللجوء كما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون الخميس على هامش زيارة لمركز إيواء لاجئين في وسط البلاد. وقال ماكرون: "هناك ما بين 800 ألف إلى مليون شخص في ليبيا في مخيمات وعنابر وهذا لا يوفر أبسط درجات الإنسانية" مشددا على ضرورة "استقرار ليبيا".

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس على هامش زيارة لمركز إيواء لاجئين في وسط البلاد أن فرنسا ستقيم بداية من صيف 2017 مراكز في ليبيا لدراسة طلبات اللجوء، مشيرا إلى أن ذلك يستوجب أن "تتوفر الشروط الأمنية والأمر ليس كذلك".

وقال: "تقوم الفكرة على إنشاء مراكز لدرس الطلبات وذلك بغرض تجنيب الناس خوض غمار مخاطر كبيرة حين لا يكونون مؤهلين للجوء. سنذهب للقاء الناس. أنوي فعل ذلك اعتبارا من هذا الصيف". 

للمزيد: اجتماع بين السراج وحفتر لتسوية الأزمة الليبية بمبادرة من ماكرون

وأوضح: "أريد إرسال مهمات من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين إلى مراكز إيطالية لدرس طلبات اللجوء وأنا مستعد لإرسالها أيضا إلى ليبيا" مشيرا إلى إمكانية إنشائها في النيجر.

وقال ماكرون: "هناك ما بين 800 ألف إلى مليون شخص في ليبيا في مخيمات وعنابر وهذا لا يوفر أبسط درجات الإنسانية" مشددا على ضرورة "استقرار ليبيا".

جاء الرئيس الفرنسي ليلتقي في مركز استقبال موقت أسرتين حصلتا قبل أشهر على حق اللجوء إحداها من حلب في سوريا والأخرى من برازافيل في الكونغو. واستفاد من المناسبة ليشدد بقوة على الفارق بين طالبي اللجوء والمهاجرين لأسباب اقتصادية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 27/07/2017

  • ليبيا

    ليبيا: مصر تعتزم الاستمرار في تنفيذ غاراتها على المتشددين الإسلاميين في درنة

    للمزيد

  • إرهاب

    تنظيم أنصار الشريعة المتطرف في ليبيا يعلن "حل" نفسه

    للمزيد

  • هجرة

    خفر السواحل الإيطالي ينقذ نحو 2300 مهاجر قبالة شواطئ ليبيا

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي