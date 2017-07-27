آلاف المصلين في المسجد الأقصى وسط تجدد المواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية

أسفرت المواجهات التي اندلعت ظهر الخميس على أبواب المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة وداخل باحاته بين شبان فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عن إصابة أكثر من خمسين فلسطينيا، كما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وقد أدى آلاف الفلسطينيين وفي مقدمتهم مشايخ القدس صلاة العصر في المسجد لأول مرة بعد انقطاع أسبوعين بسبب الإجراءات الأمنية الإسرائيلية.
أدى آلاف الفلسطينيين يتقدمهم مشايخ القدس صلاة العصر في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة لأول مرة بعد انقطاع أسبوعين. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الخميس أنها عالجت أكثر من خمسين إصابة جراء مواجهات على أبواب المسجد وداخل باحاته بين شبان فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية.
وأضاف الهلال الأحمر أن الإصابات "تنوعت ما بين اعتداء بالضرب أدى إلى كسور وإصابات بالرصاص المطاطي وبغاز الفلفل وبقنابل الصوت".
مداخلة ليلى عوده من القدس عند الساعة العاشرة مساء
وجرت مسيرة قبل بدء صلاة العصر طالب المشاركون فيها بفتح جميع أبواب الأقصى لأن الشرطة كانت تغلق باب حطة. وأعلنت المرجعيات الدينية أنها لن تدخل إذا لم يفتح باب حطة .
وجرت مواجهات في باب الأسباط وباب حطة، وعلقت الأعلام الفلسطينية على سطح المسجد الأقصى.
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