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أوروبا

ألمانيا: مرتكب اعتداء هامبورغ شاب في عمره 26 عاما من مواليد الإمارات العربية المتحدة

© أ ف ب | شرطة هامبورغ وهي تطوق المتجر الذي وقع فيه الهجوم بالسكين في 28 تموز/يوليو 2016.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/07/2017

أعلنت الشرطة الألمانية أن مرتكب الاعتداء بالسكين الجمعة في متجر بدينة هامبورغ (شمال) شاب في الـ 26 من العمر من مواليد الإمارات العربية المتحدة، موضحة أن العمل جار لتحديد الجنسية التي يحملها. ونقلت صحيفة "تاغشبيغل" الصادرة في برلين عن مصادر في أجهزة الأمن أن المعتدي وصل إلى البلاد بصفة لاجىء وأن الشرطة تعرفه بأنه إسلامي.

أعلنت الشرطة الألمانية أن مرتكب الاعتداء بالسكين الجمعة في سوبرماركت بمدينة هامبورغ (شمال) شاب في الـ 26 من العمر من مواليد الإمارات العربية المتحدة، موضحة أن العمل جار لتحديد الجنسية التي يحملها.

وأفاد عدد من الشهود أن المهاجم صرخ "الله أكبر"، إلا أن الشرطة "لا تزال غير قادرة بعد على التأكيد" بأنه إسلامي. ولكن صحيفة "تاغشبيغل" الصادرة في برلين نقلت عن مصادر في أجهزة الأمن أن المعتدي من مواليد العام 1991 والشرطة تعرف بأنه إسلامي، وقد وصل إلى البلاد بصفة لاجىء.

كما قدمت الشرطة حصيلة جديدة لضحايا الاعتداء موضحة أنه إضافة إلى الشخص الذي قتل (وهو ألماني في الخمسين من العمر)، أصيب خمسة أشخاص بجروح "بعضهم بحالة الخطر" هم امراة في الخمسين من العمر، وأربعة رجال أعمارهم 19 و47 و56 و57 عاما.

من جهة ثانية أصيب رجل في 35 من العمر بجروح بينما كان يحاول مع آخرين شل حركة المهاجم بعد أن لاحقوه في الشارع وتمكنوا من القبض عليه وتسليمه إلى الشرطة.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 28/07/2017

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