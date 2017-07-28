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الشرق الأوسط

التحالف العربي يعلن اعتراض صاروخ قرب مكة مصدره اليمن

© أ ف ب | تجمع لعدد من المنضمين الجدد الى صفوف الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء في 16 تموز/يوليو 2017

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/07/2017

أعلن التحالف العربي مساء الخميس اعتراض صاروخ بالستي قرب مكة أطلقه الحوثيون في اليمن قبل شهر من انطلاق موسم الحج. وقال التحالف إن اعتراض الصاروخ تم على بعد 69 كلم جنوب مكة.

قبل نحو شهر من انطلاق موسم الحج، أعلن التحالف العربي مساء الخميس اعتراض صاروخ بالستي قرب مكة أطلقه الحوثيون في اليمن.

وقال التحالف العربي الذي يتدخل عسكريا في اليمن في بيان إن اعتراض الصاروخ قد تم على بعد 69 كلم جنوب مكة، متحدثا عن "محاولة يائسة من المتمردين الحوثيين الشيعة لإفساد الحج".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتراض صاروخ مماثل. ففي نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2016، أطلق الحوثيون صاروخا بعيد المدى قال التحالف إنه اعترضه على بعد 65 كيلومترا من مكة، وأثار وقتذاك موجة استنكار.

غير أن الصاروخ الذي تم اعتراضه الخميس يشكل تهديدا لموسم الحج الذي يرتقب أن يشارك فيه مليونا مسلم من كل أنحاء العالم.

ونشرت السعودية بطاريات صواريخ باتريوت لاعتراض الصواريخ البالستية.

واعتبر التحالف العربي أن إطلاق صاروخ بالستي جديد هو دليل على "مواصلة تهريب الأسلحة (لصالح الحوثيين) في ميناء الحديدة" على البحر الأحمر.

وقال التحالف في بيانه أن "إدخال الأسلحة يتواصل بشكل غير شرعي بسبب غياب الرقابة في ميناء الحديدة".

ويقع ميناء الحديدة على بعد نحو 230 كيلومترا جنوب-غرب صنعاء.

ورفضت الأمم المتحدة مرارا طلب التحالف العربي بالإشراف على ميناء الحديدة الإستراتيجي في هذا البلد، والذي يسيطر عليه الحوثيون.

يشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعا داميا بين الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ أيلول/سبتمبر من العام نفسه، والقوات الحكومية.

وتصاعد النزاع مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في البلد الفقير.

وشن الحوثيون سلسلة هجمات استهدفت جنوب السعودية منذ أن بدأ التحالف عمليته العسكرية في اليمن دعما لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

 

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 28/07/2017

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