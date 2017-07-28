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أمريكا

مجلس الشيوخ الأمريكي يعتمد نص العقوبات على روسيا ويحيله إلى ترامب

© أ ف ب | الرئيس الأميركي دونالد ترامب بات أمام خيار توقيع نص العقوبات أو وضع الفيتو عليه

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/07/2017

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مجموعة جديدة من العقوبات ضد كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، و تم إرساله الى الرئيس الأمريكي الذي سيكون الآن أمام خيار توقيعه أو وضع فيتو عليه. واعتبر الرئيس الروسي العقوبات الجديدة "وقاحة" مستحيل التسامح إلى أجل غير مسمى معها.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا على خلفية تدخلها المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ونص العقوبات الذي تم إقراره بـ98 صوتا مقابل صوتين نددت به موسكو وانتقده الاتحاد الأوروبي. ويشمل النص أيضا عقوبات على إيران وكوريا الشمالية، وقد تم إرساله الى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيكون الآن أمام خيار توقيعه أو وضع فيتو عليه.

وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن العقوبات ستعالج الفشل في معاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما وصفه بأنه "خرق مذهل" لانتخابات دولة ذات سيادة. وقال شومر "إن كل هذا يتغير اليوم".

من جهته أشاد السيناتور جون ماكين الذي واظب على توجيه انتقادات قاسية لموسكو، بالتدابير الجديدة بحقها معتبرا أنها "ستحمل في نهاية المطاف روسيا مسؤولية هجومها الصارخ" على الانتخابات الأمريكية.

وقال "إن تصويت مجلس الشيوخ الساحق اليوم يبعث برسالة هامة مفادها أن أمريكا لن تتسامح مع الهجمات على ديمقراطيتنا أو مصالح الأمن القومي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الخميس أن موسكو سترد على "وقاحة" واشنطن إثر إقرار مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق مجموعة العقوبات الجديدة بحقها.

وأوضح بوتين خلال مؤتمر صحافي في سافونلينا في فنلندا مع نظيره سولي نينيستو "نتصرف بشكل متحفظ جدا وفي منتهى الصبر. لكن في مرحلة ما يجب أن نرد، لأن من المستحيل التسامح إلى أجل غير مسمى مع الوقاحة التي يتعرض لها بلدنا".

كما انتقد الرئيس الروسي التحقيق المكثف في تدخل روسي محتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية قائلا إنه يشهد على "ازدياد الهستيريا المعادية للروس" في واشنطن.

 

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 28/07/2017

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