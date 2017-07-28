تركيا: إطلاق سراح مشروط لسبعة متهمين في قضية صحيفة "جمهورييت"

أمر القضاء التركي الجمعة بإطلاق سراح سبعة متعاونين مع صحيفة "جمهورييت" المعارضة بشكل موقت في إطار محاكمتهم على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان التي وقعت في 15 تموز/يوليو 2016. ولا يزال آخرون قيد الاحتجاز، بينهم كاتب العمود الفرنكوفوني قدري غورسيل، الصحافي الاستقصائي أحمد شيك وصاحب الجريدة أكين أتالاي.

أمرت محكمة تركية الجمعة بإطلاق سراح سبعة متعاونين مع صحيفة "جمهورييت" المعروفة بانتقادها الشديد للنظام بشكل موقت في إطار محاكمة باتت فيها حرية الصحافة في البلاد على المحك، ولكنها أبقت قيد الاحتجاز آخرون أبرزهم كاتب العمود الفرنكوفوني قدري غورسيل، الصحافي الاستقصائي أحمد شيك، رئيس التحرير مراد صابونجو، وصاحب الجريدة أكين أتالاي.

و"جمهورييت" أقدم صحيفة قومية شعبية في تركيا إذ تم تأسيسها في 1924. وعنونت الجمعة على صفحتها الأولى "الحرية، فورا" وكتبت "القرار الذي ستصدره اليوم المحكمة يحدد مستقبل الديمقراطية التركية".

وفور إعلان القرار، توجه أقارب المتهمين الذين شملهم قرار اطلاق السراح المشروط إلى سجن سيليفري حيث من المفترض أن يتم الإفرج عن المتهمين السبعة.

وكان ممثل النيابة العامة طلب الإفراج المشروط لخمسة من المتهمين، لكن القاضي قرر ذلك لسبعة منهم باستثناء أبرز أقلام الصحيفة.

والمحاكمة التي كانت بدأت الاثنين، استؤنفت صباح الجمعة مع مرافعات المحامين في قاعة محكمة مكتظة وضعيفة الإضاءة. وقد رفض العديد منهم الاتهامات الموجهة إليهم على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان والتي وقعت في 15 تموز/يوليو 2016.

وأبرز هذه الاتهامات مساعدة واحدة أو عدة "منظمات إرهابية" في إشارة إلى "حزب العمال الكردستاني" ومجموعة يسارية متشددة وحركة الداعية فتح الله غولن التي يتهمها النظام بتدبير محاولة الانقلاب.

واعتقل المشتبه بهم منذ تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي بموجب حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب. وقضى المحبوسون حتى اليوم 270 يوما في السجن. ومنذ اعتقالهم، استمرت "جمهورييت" بتخصيص مساحة لأعمدة صحافييها المسجونين ولكن بفراغ أبيض بدلا من الكتابة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/07/2017