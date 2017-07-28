كوريا الشمالية تطلق صاروخا عابرا للقارات وتقترب من إيصال رأس نووي إلى الأراضي الأمريكية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن كوريا الشمالية أطلقت ظهر الجمعة صاروخا باليستيا عابرا للقارات قطع مسافة نحو ألف كيلومتر قبل أن يهوي في بحر اليابان. وأكد عملية الإطلاق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ووزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات قطع مسافة نحو ألف كلم.

وقال المتحدث باسم الوزارة جيف ديفيس: "نقدر أن الصاروخ كان عابرا للقارات كما كان متوقعا. أطلق من موبيونغ-ني وقطع مسافة نحو ألف كيلومتر قبل أن يهوي في بحر اليابان، مشيرا إلى أن عملية الإطلاق حصلت حوالى الساعة 14,45 ت غ.

وأكد عملية الإطلاق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ووزارة الدفاع الكورية الجنوبية، كما دعت الحكومتان في سيول وطوكيو مجلس الأمن القومي للاجتماع.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن رئاسة أركان الجيش أن الصاروخ أطلق من مقاطعة جاغانغ في كوريا الشمالية وسقط في البحر الشرقي (بحر اليابان).

وساعات بعد ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قائد جيوشها ونظيره الكوري الشمالي بحثا "خيارات رد عسكري" كوريا الشمالية.

وأفاد بيان للجنرال جو دنفورد قائد أركان الجيوش الأمريكية أنه تباحث والجنرال هاري هاريس قائد قيادة المحيط الهادىء في البحرية الأمريكية، مع الجنرال لي سون جين قائد أركان جيوش كوريا الجنوبية. "وعبر دونفورد وهاريس أثناء الاتصال عن الالتزام الثابت بالتحالف الأمريكي الكوري الجنوبي" موضحا أنه تم بحث "خيارات رد عسكري".

من جهته، ندد الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا جديدا واعتبر أن ذلك "يهدد جديا السلم والأمن الدوليين".

وكان البنتاغون وكوريا الجنوبية قد حذرا في الأيام الماضية من أن كوريا الشمالية تعد لتجربة صاروخية جديدة من المرجح ان تكون لصاروخ عابر للقارات او آخر بمدى متوسط.

ودقت بيونغ يانغ جرس الإنذار دوليا في 4 تموز/يوليو عندما أجرت تجربة لأول صاروخ عابر للقارات بإمكانه حسب الخبراء الوصول الى آلاسكا. ووصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون الذي أشرف على عملية الاطلاق الذي تزامن مع يوم الاستقلال الأمريكي التجربة بأنها هدية إلى "الأمريكيين الأنذال".

وتقترب كوريا الشمالية عبر هذا الصاروخ العابر للقارات من تحقيق حلمها بإيصال رأس نووي إلى الأراضي الأمريكية، ما يشكل تحديا أمام الرئيس دونالد ترامب.

ويستعد البنتاغون لإجراء تجربة جديدة لمنظومة "ثاد" لاعتراض الصواريخ في آلاسكا في موعد قريب جدا قد يكون السبت، وكان تم تحديد قبل تطورات الجمعة.

فرانس 24 / أ ف ب



نشرت في : 28/07/2017