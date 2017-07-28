كرة القدم: الـ"كلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة يلهب ميامي وسعر التذكرة يبلغ 900 دولار

يخوض قطبا كرة القدم الإسبانية السبت مباراة ودية في ميامي الأمريكية تحولت إلى حدث بارز يشغل المحليين في هذه المدينة الواقعة على ساحل الأطلسي جنوب ولاية فلوريدا. وبلغ سعر التذكرة 900 دولار (نحو 800 يورو) ويتوقع توافد مشجعين من المكسيك وكندا وبورتوريكو وكوستاريكا وهندوراس إلى ميامي.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السبت إلى ملعب "هارد روك ستاديوم" في ميامي الذي يحتضن مواجهة ودية من العيار الثقيل بين الغريمين التقليديين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة ضمن كأس الأبطال الدولية.

ودفع تواجد العملاقين الإسبانيين في الولايات المتحدة وخوضهما أول "كلاسيكو" خارج بلادهما منذ 35 عاما الجمهور المحلي إلى التهافت على التذاكر التي وصلت أسعارها إلى 900 دولار.

وتحولت المواجهة بين ريال وبرشلونة في ميامي إلى حدث يشغل المحليين ويضمن لكأس الأبطال الدولية وجودها في هذه المدينة الواقعة على ساحل الأطلسي جنوب ولاية فلوريدا لسنوات طويلة قادمة.

"حزمة الكلاسيكو" ابتداءا من 750 دولارا لليلة الواحدة

جندت شبكة "إي إس بي إن" الرياضية طاقما من 25 مراسلا لتغطية هذه المواجهة من كافة جوانبها، وحتى أن برنامجها اليومي الشهير "دايلي سبورتس سنتر" سيبث مباشرة من ميامي، ما يؤكد على الأهمية الإعلامية الكبرى لمواجهة من هذا النوع حتى وإن كانت ودية.

وسيتوافد مشجعون من المكسيك وكندا وبورتوريكو وكوستاريكا وهندوراس إلى ميامي من أجل مشاهدة نجوم العملاقين الإسبانيين يتنافسون على ملعب "هارد روك ستاديوم" الخاص بفريق ميامي دولفنز المنافس في الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية.

وبالنسبة للذين لم يحالفهم الحظ بالحصول على تذكرة لمباراة السبت، فبإمكانهم متابعة مجرياتها على شاشات ضخمة وسيحظون بفرصة الاستمتاع بالأجواء الموسيقية الترفيهية التي تسبق المباراة. وحتى إن شركات السفر قدمت عروضا خاصة أطلقت عليها اسم "حزمة الكلاسيكو" التي تتضمن تذاكر المباراة والإقامة في الفنادق الشاطئية الفاخرة، ابتداء من 750 دولارا لليلة الواحدة.

آخر مباراة لنيمار مع برشلونة؟

وتأتي هذه المباراة وسط تزايد الحديث عن إمكانية انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جرمان مقابل 222 مليون يورو.

وكان من المقرر أن يسافر نيمار بعد المباراة إلى شنغهاي الصينية من أجل حملة إعلانية ترويجية خاصة ببرشلونة، لكن شركة "سي تريب" الصينية للسفريات أكدت الجمعة إلغاء الرحلة "لأنه مشغول بإدارة مسألة الانتقال".

وقالت الشركة لموقع ويبو الصيني أن "نيمار وفريقه مشغولان بإدارة مسألة الانتقال، ولا يمكنه تأكيد حضوره إلى اللقاء المقرر في 31 تموز/يوليو في شنغهاي. وتم بالتالي إلغاء اللقاء".

نشرت في : 28/07/2017