اليمن: التحالف العربي يتهم الحوثيين باستهداف ميناء المخا بقارب مفخخ

اتهم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن الحوثيين بشن هجوم باستخدام قارب مفخخ موجه عن بعد على ميناء المخا اليمني، وأكد بيان التحالف الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية أن الهجوم لم يسفر عن وقوع قتلى أو عن خسائر مادية تذكر.

قال التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يخوض حملة عسكرية في اليمن إن الحوثيين استهدفوا ميناء المخا على البحر الأحمر بقارب مفخخ في هجوم لم يسفر عن ضحايا.

وأعلن التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "استهدفت المليشيات الحوثية فجر اليوم ميناء المخا اليمني بقارب مسير مفخخ بالمتفجرات" مضيفا أن القارب اصطدم "بالرصيف البحري بالقرب من مجموعة سفن مما أوقع انفجارا" لم يوقع ضحايا أو أضرارا تذكر بحسب البيان.

وأكد التحالف أن قوات الحوثيين والجماعات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح المتحالفة معهم "بهذه الممارسات الإجرامية تعيق وصول الأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية، التي تجري حاليا وفي مقدمتها عمليات إيصال الأدوية الخاصة بعلاج الكوليرا للأراضي اليمنية" التي شهدت خلال الفترة الأخيرة انتشارا واسعا لهذا الوباء.

ويأتي هذا الهجوم بعد يومين على إعلان التحالف عن اعتراض صاروخ بالستي قرب مكة المكرمة أطلقه الحوثيون في اليمن قبل شهر من انطلاق موسم الحج.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين الحوثيين والقوات الحكومية، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه.

وشهد النزاع تصعيدا مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 لدعم القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على أجزاء كبيرة من البلد الفقير.

وفي 15 حزيران/يونيو أصيبت سفينة إماراتية تابعة للتحالف بصاروخ موجه أطلقه الحوثيون لدى خروجها من ميناء المخا المطل على البحر الأحمر في جنوب اليمن، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد طاقمها بجروح، على ما أعلن التحالف.

وكان هجوم في القطاع نفسه في تشرين الأول/أكتوبر على سفينة تابعة للإمارات العضو في التحالف العربي، نسب إلى الحوثيين وأوقع جرحى وأضرارا بالسفينة.

ويقع ميناء المخا الذي استعادته القوات الحكومية من الحوثيين في شباط/فبراير، شمال مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر والمحيط الهندي ويشكل معبرا إستراتيجيا للتجارة الدولية.

ومنذ بدء حملة التحالف في آذار/مارس 2015 في اليمن قتل أكثر من 8000 شخص أغلبهم من المدنيين وأصيب أكثر من 44500 في النزاع الذي فشلت كل وساطات الأمم المتحدة في حله. كما انهارت سبعة اتفاقات لوقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين.

وتسبب وباء الكوليرا، الذي ظهر من جديد منذ نيسان/أبريل في هذه الدولة الفقيرة التي تعد أكثر من 27 مليون نسمة، بموت 1800 شخص من أصل 400 ألف حالة محتملة بحسب الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 29/07/2017