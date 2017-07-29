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آسيا

باكستان: نواز شريف يختار شقيقه شهباز لخلافته سياسيا

© أ ف ب/ أرشيف | رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف خلال مشاركته في قمة منظمة شانغهاي في 9 حزيران/يونيو 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/07/2017

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني المستقيل نواز شريف السبت أمام أعضاء حزبه "الرابطة الإسلامية" أنه يدعم شقيقه شهباز لخلافته في الحياة السياسية، وأنه قام بتسمية وزير النفط السابق شهيد حقان عباسي رئيسا للوزراء بالوكالة ريثما يتمكن شهباز من الترشح للانتخابات. وجاءت استقالة شريف بعد أن حكمت المحكمة العليا في البلاد بعدم أهليته للحكم على خلفية اتهامات بالفساد.

اختار رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، الذي استقال عقب حكم المحكمة العليا الجمعة بعدم أهليته للحكم، شقيقه شهباز ليكون خلفه السياسي، ووزير النفط السابق شهيد حقان عباسي رئيسا للوزراء بشكل مؤقت.

وقال شريف في خطاب أمام حزبه "أدعم شهباز شريف (خلفا) من بعدي، لكن ترشحه للانتخابات سيأخذ وقتا، لذا، أسمي الآن شهيد حقان عباسي" ليترأس الحكومة بالوكالة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن حكمت المحكمة الباكستانية العليا الجمعة بعزل شريف بعد تحقيقات في اتهامات بالفساد موجهة له ولعائلته، ما ينهي فتره حكمه التاريخية الثالثة.

ويتولى شهباز منصب كبير وزراء ولاية البنجاب، كما أنه عضو في مجلس الولاية، ولذلك يجب انتخابه للبرلمان الوطني قبل أن يصبح رئيسا جديدا للوزراء.

ويتوقع أن يوافق البرلمان على تولي عباسي منصب رئيس الوزراء المؤقت نظرا لأن حزب الرابطة الإسلامية لباكستان-نواز يحظى بأغلبية البرلمان المؤلف من 342 مقعدا.

ويحتمل أن تطرح المعارضة كذلك مرشحها لرئاسة الوزراء رغم أنه لا يحظى بفرصة كبيرة للحصول على الأصوات اللازمة.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 29/07/2017

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