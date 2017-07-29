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رياضة

باريس سان جرمان يحرز لقب كأس السوبر الفرنسية على حساب موناكو في طنجة

© أ ف ب | مدافع باريس سان جرمان البرازيلي داني ألفيش يحتفل بالهدف الثاني لفريقه الذي أحرزه لاعب الوسط أدريان رابيو خلال مباراة كأس السوبر الفرنسية بمدينة طنجة المغربية 29 تموز/يوليو 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/07/2017

تمكن فريق باريس سان جرمان من قلب تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 أمام منافسه فريق موناكو، وذلك في مباراة كأس السوبر الفرنسية التي أقيمت على أرض الملعب الكبير بمدينة طنجة المغربية أمام أكثر من 43 ألف متفرج. وقد دخل سان جرمان هذه المباراة بوصفه بطلا لكأس فرنسا، بينما دخلها موناكو بصفته بطلا للدوري الفرنسي.

توج فريق باريس سان جرمان بلقب كأس السوبر الفرنسية على حساب فريق موناكو بطل الدوري الفرنسي، بعد أن هزمه بنتيجة 2-1 في الملعب الكبير بمدينة طنجة المغربية أمام أكثر من 43 ألف متفرج.

ورغم بداية قوية من فريق العاصمة الفرنسية، تمكن موناكو من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثلاثين بهدف حمل توقيع المدافع جبريل سيديبي.

وانتظر لاعبوا سان جرمان حتى الدقيقة السادسة من الشوط الثاني لمعادلة النتيجة بهدف أحرزه نجم المباراة المدافع البرازيلي داني ألفيش من ضربة حرة مباشرة نفذها ببراعة وأسكنها شباك الحارس سوباسيتش.

وفي الدقيقة الثالثة والستين انتزع لاعب الوسط أدريان رابيو هدف الوسط إثر تمريرة عرضية متقنة من ألفيش.

ضغط لاعبو موناكو بعدها لإحراز التعادل ولكن فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري تمكن من الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية للفوز باللقب.

 

فرانس24

نشرت في : 29/07/2017

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