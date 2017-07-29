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آسيا

البنتاغون: واشنطن وسول تبحثان "خيارات رد عسكري" على صاروخ بيونغ يانغ

© أ ف ب | عملية إطلاق صاروخ عابر للقارات في 4 تموز/يوليو 2017

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/07/2017

أعلن البنتاغون الجمعة في بيان أن واشنطن وسول بحثا "خيارات رد عسكري" على خلفية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي عابر للقارات، فيما نفذت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورة عسكرية مشتركة باستخدام صواريخ من طراز أرض-أرض.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة أن قائدي الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي بحثا "خيارات رد عسكري" إثر إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي عابر للقارات، حيث تضمن بيان للبنتاغون أن الجنرال جو دنفورد قائد أركان الجيوش الأمريكية تباحث والجنرال هاري هاريس قائد قيادة المحيط الهادىء في البحرية الأمريكية، مع الجنرال لي سون جين قائد أركان جيوش كوريا الجنوبية.

وجاء في البيان "أن دنفورد وهاريس عبرا أثناء الاتصال عن الالتزام الثابت بالتحالف الأمريكي الكوري الجنوبي" موضحا أنه تم أيضا بحث "خيارات رد عسكري".

ويستعد البنتاغون منذ فترة لاحتمال حصول نزاع مع كوريا الشمالية، إلا أن لهجة هذا البيان توحي بأن الإدارة الأمريكية قد قطعت خطوة إضافية نحو مواجهة محتملة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس الجمعة "نحن نبقى مستعدين للدفاع عن أنفسنا وعن حلفائنا من أي هجوم أو استفزاز".

مناورة عسكرية مشتركة

وبعد ساعات على إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ البالستي أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورة عسكرية باستخدام صواريخ من طراز أرض-أرض، بحسب ما أعلن الجيش الأمريكي مساء الجمعة. 

وقال الجيش الأمريكي الجمعة في بيان إن المناورة أجريت باستخدام أنظمة صواريخ تكتيكية أمريكية (أتاكمز) طراز أرض-أرض وصواريخ بالستية كورية جنوبية طراز هيونمو-2.

واستنادا إلى الجيش الأمريكي فإنّ أنظمة "أتاكمز يمكن نشرها سريعا (...) وهي توفّر القدرة على شن ضربات دقيقة".

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 29/07/2017

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