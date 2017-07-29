نيجيريا: ارتفاع حصيلة هجوم بوكو حرام على فريق استكشاف نفطي إلى 69 قتيلا

ارتفعت حصيلة الهجوم الأعنف الذي شنته جماعة بوكو حرام المتطرفة الثلاثاء إلى 69 شخصا، حسب ما أفاد عاملون في مجال الإغاثة. وتأتي هذه الأنباء مع بث الجماعة المتطرفة تسجيل فيديو يظهر فيه ثلاثة عمال نفط قامت باختطافهم خلال الهجوم، طالب خلاله المخطوفون السلطات بتنفيذ مطالب الخاطفين ليتمكنوا من العودة سالمين.

ارتفعت حصيلة قتلى كمين جماعة بوكو حرام الذي استهدف فريقا لاستكشاف النفط في نيجيريا الثلاثاء الماضي إلى 69 شخصا على الاقل، في الوقت الذي ظهر فيه ثلاثة مخطوفين لدى الجماعة يوجهون نداء في تسجيل فيديو.

وقال خبراء إن هذا الهجوم الأكثر دموية هذا العام أكد التهديد المستمر الذي لا تزال تمثله بوكو حرام، بالرغم من ادعاءات الحكومة أن قوة الجماعة إلى تراجع.

وأفاد أحد العاملين في مجال الإغاثة من منطقة ماغوميري في ولاية بورنو حيث وقع الهجوم الثلاثاء "حتى الآن تقف حصيلة القتلى عند 69 شخصا".

وقال عامل الاغاثة الذي طلب عدم كشف هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى الإعلام إن 19 جنديا و33 متطوعا و17 مدنيا قتلوا في الكمين.

وأضاف لفرانس برس "الجثة الأخيرة استعيدت الجمعة من غابات منطقة غيدام في ولاية يوبي المجاورة، التي تبعد كيلومترات معدودة من موقع الكمين".

وأشار إلى أنه "يظهر أن الجثة المصابة بالرصاص لرجل توفي بعد نقله لمسافة طويلة، ويمكن أن يكون هناك ضحايا أكثر في الغابة".

مصدر آخر على علم بعملية الإنقاذ أعطى حصيلة تفوق "السبعين شخصا وأكثر"، وقال إنه من غير الواضح إن كان كل الضحايا قد تم احتسابهم.

وقال يان سانت-بيير من شركة استشارات أمنية ان هذه العملية "تأكيد على الجرأة والثقة التي تمكنت بوكو حرام من اكتسابها في الأسابيع الستة الأخيرة".

وأضاف "أنهم يهاجمون مراكز ومواكب عسكرية أكثر وأكثر، بالنسبة إليهم فإن استهداف شركة البترول الوطنية يعني أنهم لا يخشون أي انتقام عسكري".

وتابع "مبدئيا لقد تمكنوا من كسب موارد ومواد كافية من أجل التخطيط لكمائن تستهدف أهدافا ذات قيمة عالية".

فيديو استغاثة

وقد نشرت جماعة بوكو حرام المتطرفة مقطع فيديو يظهر ثلاثة مخطوفين لديها يعملون في استكشاف النفط، احتجزتهم إثر الهجوم الدامي.

وفي الفيديو البالغة مدته أربع دقائق، قال الثلاثة إنهم يعملون لحساب جامعة مايدوغوري، مطالبين الحكومة بالاستجابة لمطالب الجهاديين لتأمين عودتهم سالمين.

وقال أحدهم في الفيديو "أدعو القائم بأعمال الرئيس البروفيسور يمي أوسينباجو لإنقاذنا"، مشيرا إلى أن الفيديو سجل الجمعة.

وأضاف "وعدونا بأنه إذا تمت الاستجابة لمطالبهم، فسيطلقون سراحنا فورا لنعود لعملنا".

ولم تتوافر مؤشرات إلى مكان تسجيل الشريط.

وأكد الناطق باسم جامعة مايدوغوري أن المخطوفين الثلاثة يعملون في الجامعة، التي استهدف انتحاريون تابعون لبوكو حرام حرمها عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة.

وقتلت بوكو حرام أكثر من عشرين ألف شخص منذ بدء تمردها المسلح ضد الحكومة النيجيرية في العام 2009.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 29/07/2017