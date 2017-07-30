ألمانيا: إطلاق نار في ملهى ليلي يوقع قتيلين على الأقل وأربعة جرحى

أعلنت السلطات الألمانية الأحد أن رجلا يبلغ من العمر 34 عاما فتح النار في ملهى ليلي ليل السبت الأحد في مدينة كونستانس جنوب البلاد فأوقع قتيلين وأربعة جرحى على الأقل، ولاحقا استبعدت الشرطة الألمانية أن يكون إطلاق النار عملا "إرهابيا".

وقع إطلاق نار ليل السبت الأحد في ملهى ليلي في مدينة كونستانس بجنوب ألمانيا ما أدى إلى وقوع قتيلين وأربعة جرحى، على ما أعلنت الشرطة المحلية.

وأوضحت الشرطة في بيان أن رجلا عمره 34 عاما فتح النار فقتل شخصا وأصاب ثلاثة بجروح بالغة داخل الملهى ثم جرح شرطيا في الخارج.

وأصيب المشتبه به بإصابات تهدد حياته خلال تبادل لإطلاق النار خارج الملهى مع رجال الشرطة الذين هرعوا إلى المكان بعد وقت قصير من حدوث الواقعة الساعة 02.30 بتوقيت غرينتش. ونقل المشتبه به إلى المستشفى.

واستبعدت الشرطة الألمانية لاحقا أن يكون إطلاق النار عملا "إرهابيا". وقال المتحدث باسم الشرطة في المدينة فريتز بيزيكوفر متحدثا لشبكة "أن تي في" التلفزيونية "نحن لا نفترض أن هذا عمل عنف إرهابي".

وذكرت الشرطة في بيان أنه تم نشر قوات خاصة في المدينة إذ لم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه به نفذ هجومه بشكل منفرد أم له شركاء.

وكان أحد طالبي اللجوء قتل يوم الجمعة شخصا وأصاب ستة في مدينة هامبورغ بشمال ألمانيا. وقال مسؤولون إنه إسلامي معروف لدى قوات الأمن كما يعتقد أيضا أنه يعاني مشاكل نفسية.



فرانس24/ أ ف ب/ رويترز



نشرت في : 30/07/2017