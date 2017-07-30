رابطة الدوري الإسباني ستشكو باريس سان جرمان بسبب الانتقال المحتمل لنيمار

قال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس إنه عازم على التقدم بشكوى ضد نادي باريس سان جرمان الفرنسي إلى الاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا"، بسبب احتمال ضمه للمهاجم البرازيلي نيمار في صفقة قياسية قد تصل قيمتها إلى 222 مليون يورو، ستجعل نيمار أغلى لاعب في العالم، لكن تيباس يرى أن فريق العاصمة الفرنسية سيخالف بموجبها قواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد القاري.

أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس عن عزمه التقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي للعبة ضد نادي باريس سان جرمان الفرنسي، على خلفية الانتقال المحتمل لمهاجم برشلونة البرازيلي نيمار إليه في صفقة قد تصل إلى 222 مليون يورو.

وتشير التقارير على نطاق واسع في الفترة الأخيرة، إلى أن النادي الفرنسي المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية، مستعد لدفع قيمة البند الجزائي لفسخ عقد نيمار (25 عاما) مع برشلونة والبالغة 222 مليون يورو، ودفع مبلغ 30 مليون يورو كراتب سنوي له. وفي حال إتمامها، ستجعل هذه الصفقة من نيمار أغلى لاعب في العالم.

وقال تيباس في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية في نهاية الأسبوع، منها إذاعة "كادينا سير" وصحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن الرابطة ستستبق الخطوة بتقديم شكوى إلى الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا).

وقال "سنقوم بذلك لأنهم (سان جرمان) يخالفون قانون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للعب المالي النظيف كما يخالفون قواعد المنافسة الخاصة بالاتحاد الأوروبي".

وأضاف "سنتقدم بشكوى أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وإذا لم يتحرك سنرفع القضية أمام محاكم المنافسة في سويسرا وبروكسل"، متابعا "من هناك، لا نستبعد اللجوء إلى المحاكم في فرنسا وإسبانيا".

وشدد على أن المسألة لا تقتصر على نيمار "كنا نعتزم التقدم بشكوى قبل ذلك. نحن لم نقم بهذه الخطوة حتى الآن لأننا نعتزم طرح المشكلة أمام مسؤولي الاتحاد الأوروبي، وقلت ذلك للرئيس (الاتحاد القاري ألكسندر) تشيفيرين، لكننا لم نحصل على الوقت الكافي".

والتزم نيمار الصمت بشأن الانتقال المحتمل والذي يتصدر عناوين الصحافية الرياضية خلال الأسبوعين الماضيين.

ويسعى باريس سان جرمان إلى تعزيز صفوفه للموسم المقبل، أملا في استعادة لقب الدوري الفرنسي الذي فقده في الموسم المنصرم لصالح موناكو، وإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

خطوة محسوبة بشكل جيد

ورأى تيباس أن هذه المسألة قد تطال مستقبلا أندية أخرى. واعتبر أن "الأمر لا يتعلق ببرشلونة وحسب، بل بالكرة الإسبانية. اليوم دور برشلونة لكن غدا قد يكون يوم ريال (مدريد)، أتلتيكو (مدريد) أو أي فريق آخر"، كاشفا بأنه أعلم رئيس سان جرمان القطري ناصر الخليفي بنوايا رابطة الدوري الإسباني.

وتابع "قبل شهرين، استقبلت رئيس نادي باريس سان جرمان في مكاتب رابطة الدوري الإسباني وقلت له أننا سنقوم بالأمر وشرحت له الأسباب. كان غاضبا مني وقال لي بأنه لا يفهم"، مؤكدا أنه "على رابطة الدوري الإسباني الدفاع عن أنديتها في هذه الظروف".

وفي حال إنجاز سان جرمان الصفقة بالقيمة المتوقعة، سيثقل خزينته بمبالغ ضخمة، علما أن القوانين الأوروبية تلزم الأندية بوضع سقف لخسائرها يبلغ 30 مليون يورو على دورة مالية تمتد ثلاثة أعوام.

وسبق للويفا أن عاقب سان جرمان في 2014 لمخالفته قاعدة اللعب المالي النظيف، وفرض عليه خوض دوري الأبطال بـ21 لاعبا بدلا من 25، وحدد المبلغ الذي في إمكانه إنفاقه في سوق الانتقالات عند 55 مليون يورو لعام واحد. وعوقب النادي بغرامة قدرها 20 مليون يورو سنويا لثلاثة أعوام، إلا أنها رفعت عنه بعد العام الأول.

ورأى أندريا ترافرسو، رئيس لجنة اللعب المالي النظيف وترخيص الأندية في الويفا، أن سان جرمان سيتعامل بحذر مع مسألة نيمار لئلا يعرض نفسه لعقوبة أخرى قد تبلغ حد حرمانه من المشاركة القارية.

وأضاف في تصريح لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية "سان جرمان لم يعد تحت هذه القيود (التي فرضت سابقا)، لكن هذا الأمر لا يعني أن في إمكانه القيام بما يحلو له. عليهم احترام قواعد اللعب المالي النظيف كالجميع في أوروبا. يجب أن يظهروا أن خسائرهم لا يجب أن تتجاوز 30 مليون يورو على فترة ثلاثة أعوام".

وتابع "أرى أن أي انتقال محتمل لنيمار إلى باريس سان جرمان سيترك أثره لأعوام عدة مقبلة، لكن من الصعب الحكم في هذه الأنواع من العمليات بشكل مسبق. لا أعلم ما هي مخططاتهم. باب الانتقالات لم يقفل وقد يخططون لبيع لاعب، اثنين، ثلاثة أو أربعة مقابل مبلغ معادل (لقيمة صفقة نيمار) أو حتى أكبر منه. سنرى أين سيكون موقعنا في النهاية. أعتقد أنهم أجروا حساباتهم بشكل جيد".

وتواجد نيمار في الأيام الماضية مع برشلونة في الولايات المتحدة استعدادا للموسم المقبل، والتي اختتمها السبت بالفوز على غريمه ريال مدريد 3-2 في مباراة ودية كان دور نيمار حاسما فيها.

وفي مقابل تصريحات للاعبين في النادي الكاتالوني تحضه على البقاء إلى جانبهم، كشفت شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية الرياضية عن احتمال الإعلان عن حسم الصفقة بعد زيارة نيمار إلى مدينة شنغهاي الصينية الاثنين، حيث يقوم بجولة ترويجية لبرشلونة.

وكانت وكالة سفر صينية قد أعلنت الجمعة أن نيمار ألغى الزيارة لانشغاله "بإدارة قضية انتقال" إلى ناد آخر، إلا أن اللاعب نفسه عاد وأكد في اليوم التالي عبر مواقع التواصل أن الزيارة قائمة.

وفي استمرار للتصريحات حول المسألة، حض مواطن نيمار وزميله السابق في برشلونة، الظهير الأيمن داني ألفيش، "صديقه" المهاجم على السير على خطاه والانضمام إلى سان جرمان، كما فعل هو هذا الصيف قادما من يوفنتوس الإيطالي.

وقال ألفيش "آمل في أن يتم هذا الأمر (...) آمل في أن ينضم إلينا، إنه أحد أفضل أصدقائي وأريد دائما أن يكون أصدقائي قريبين مني".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 30/07/2017