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الشرق الأوسط

سوريا: مقتل مراسل قناة "روسيا اليوم" في قصف لتنظيم "الدولة الإسلامية"

© أ ف ب/ أرشيف | جنود سوريون في مدينة القريتين في محافظة حمص بعد استعادتها من تنظيم "الدولة الإسلامية" في 3 نيسان/أبريل 2016

نص فرانس 24

آخر تحديث : 30/07/2017

نعت شبكة "روسيا اليوم" التابعة للكرملين الأحد مراسل قناتها الناطقة بالعربية في سوريا أثناء تغطيته المعارك بين القوات الحكومية السورية وتنظيم "الدولة الإسلامية" في قرية البغيلية في الريف الشرقي لمحافظة حمص، إثر سقوط قذائف أطلقها التنظيم المتطرف على مواقع لجيش النظام.

أعلنت شبكة "روسيا اليوم" التابعة للكرملين مقتل أحد مراسلي قناتها الناطقة بالعربية الأحد في قصف لتنظيم "الدولة الإسلامية" في محافظة حمص السورية.

وقالت القناة على موقعها بالعربية "تنعي قناة روسيا اليوم مراسلها خالد الخطيب، الذي قضى يوم الأحد 30 يوليو/تموز، أثناء تغطيته الإعلامية لعمليات الجيش السوري ضد مسلحي تنظيم ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) الإرهابي في محيط منطقة السخنة في ريف حمص الشرقي".

وأضافت "تعرض الشاب خالد الخطيب (25 سنة)، مراسلنا في المنطقة الوسطى بسوريا، لإصابة قاتلة جراء سقوط قذائف أطلقها إرهابيو ’داعش‘ على موقع للجيش السوري أثناء تغطيته لمهمة ميدانية محفوفة بالمخاطر في قرية البغيلية في ريف حمص".

ودخلت القوات الحكومية السورية الجمعة منطقة السخنة، التي تعد آخر معقل للتنظيم في حمص، مع بدء انسحاب جهادييه منها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومن شأن السيطرة عليها أن تفتح الطريق أمام التوجه نحو محافظة دير الزور الواقعة بمعظمها تحت سيطرة التنظيم المتطرف. وتبعد السخنة حوالي 50 كلم من محافظة دير الزور.

وسيطر الجهاديون منذ العام 2015 على السخنة الواقعة على بعد حوالي سبعين كيلومترا شمال شرق مدينة تدمر الأثرية التي استعادت قوات النظام السيطرة عليها للمرة الثانية في آذار/مارس الماضي بدعم روسي.

وينفذ الجيش السوري منذ أيار/مايو الماضي حملة عسكرية واسعة للسيطرة على منطقة البادية، التي تمتد على مساحة 90 ألف كلم مربع وتربط وسط البلاد بالحدود العراقية والأردنية.

 

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 30/07/2017

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