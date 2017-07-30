الرئيس الروسي يأمر 755 دبلوماسيا أمريكيا بمغادرة بلاده

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يستبعد أية تطورات إيجابية في العلاقات مع الولايات المتحدة، وذلك بعد إقرار واشنطن عقوبات جديدة على روسيا. وأكد بوتين أن على 755 دبلوماسيا أمريكيا مغادرة بلاده تنفيذا للقرار الذي اتخذته الخارجية الروسية بتقليص البعثة الدبلوماسية الأمريكية إلى 455 شخصا.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد أن على 755 دبلوماسيا أمريكيا مغادرة الأراضي الروسية ردا على فرض عقوبات أمريكية جديدة على موسكو، مستبعدا تطورات إيجابية في العلاقة مع واشنطن "في وقت قريب".

وقال بوتين في مقابلة نشرت مقاطع منها قناة "روسيا 24" العامة "لقد انتظرنا طويلا على أمل أن يتغير الوضع نحو الأفضل (...) لكن يبدو أنه حتى لو أن الوضع سيتغير، فلن يحصل ذلك في وقت قريب".

وقال بوتين إن على 755 دبلوماسيا أمريكيا مغادرة روسيا بعد القرار الذي أعلنته الجمعة وزارة الخارجية الروسية بخفض عدد العاملين في السفارة وفي القنصليات الأمريكية على الأراضي الروسية إلى 455 دبلوماسيا ابتداء من الأول من أيلول/سبتمبر.

وأضاف بوتين "أن أكثر من ألف شخص كانوا يعملون ولا يزالون يعملون" في الممثليات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا.

وقال "على 755 شخصا وقف نشاطاتهم في روسيا".

وهذا الخفض في عدد الدبلوماسيين الأمريكيين في روسيا، يجعل عددهم موازيا للعدد الحالي للدبلوماسيين الروس العاملين في الولايات المتحدة، بحسب ما أوضحت الخارجية الروسية، التي علقت أيضا استخدام السفارة الأمريكية لمقر يقع على أطراف العاصمة الروسية إضافة إلى مخازن.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر الخميس عقوبات على روسيا لتدخلها المفترض في الانتخابات الأمريكية الأخيرة. ورفع قانون العقوبات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعلن البيت الأبيض الجمعة أن الأخير يعتزم توقيعه ليصبح ساري المفعول.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 30/07/2017