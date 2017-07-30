"حزب الله" و"جبهة النصرة" يتبادلان جثث مقاتليهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار

يتبادل مقاتلو "حزب الله" اللبناني الأحد مع عناصر تنظيم "جبهة النصرة" جثث مقاتليهم بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار في منطقة الحدود اللبنانية السورية الذي دخل حيز التنفيذ الخميس.

أفاد تلفزيون المنار التابع لجماعة "حزب الله" اللبنانية أن "حزب الله" و"جبهة النصرة" سيتبادلان جثث مقاتلين الأحد في المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار في منطقة الحدود اللبنانية السورية الذي دخل حيز التنفيذ الخميس. وسيتم إطلاق سراح أسرى "حزب الله" بعد تبادل الجثث وسيغادر مقاتلو النصرة المنطقة إلى شمال سوريا مع أي مدنيين يرغبون في الرحيل معهم.

وكان لجبهة النصرة وتنظيم "الدولة الإسلامية" وجود في منطقة جبلية قرب بلدة عرسال في شمال لبنان منذ سنوات في أخطر تداعيات الحرب الأهلية الدائرة في سوريا المجاورة.

واستعاد "حزب الله" الشيعي أغلب المناطق التي كانت تسيطر عليها "جبهة النصرة" خلال هجوم قصير الأسبوع الماضي قتل فيه نحو 150 من المقاتلين المتشددين السنة وأكثر من 20 من مقاتلي "حزب الله".

ومن المتوقع أن يشن "حزب الله"، الذي قام بدور مهم في الحرب الأهلية السورية دعما للرئيس بشار الأسد، هجوما على جيب أصغر حجما لتنظيم "الدولة الإسلامية" قرب عرسال.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 30/07/2017