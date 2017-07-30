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أوروبا

هولندا: حريق في أكبر مصفاة نفط أوروبية

© أ ف ب | ألسنة النار المتصاعدة من مصفاة "شل" في روتردام ليل 29 تموز/يوليو 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 30/07/2017

شب حريق في مصفاة "شل برنيس" للنفط في مدينة روتردام الهولندية ليل السبت الأحد، وتعد المصفاة هي الأهم والأكبر في أوروبا. ورغم أن رجال الإطفاء قد تمكنوا من السيطرة على الحريق، إلا أن العمل ما زال متوقفا في عدة أقسام في المصفاة.

اندلع حريق ليل السبت الأحد في مصفاة "شل" للنفط في مدينة روتردام في هولندا، وهي الأهم في أوروبا، ما أدى إلى توقف عمل قسم من المصفاة.

وصرح المتحدث باسم شركة "شل" لوكالة فرانس برس أن "الحريق شب هذه الليلة في محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في مصفاة شل برنيس في روتردام".

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران فجرا قبيل الساعة 6:00 بالتوقيت المحلي (4:00 ت غ)، لكن ظلت ألسنة اللهب الكبيرة مرئية من على مسافة بعيدة فوق المصفاة.

وأوضح المتحدث أن "العمل متوقف في أقسام عدة من المصفاة ولأسباب متعلقة بالسلامة العامة سنحرق الغازات المتبقية في الداخل"، مضيفا أن هذه العملية أصبحت تحت "سيطرة تامة" وأن الشركة "تحاول أن تحد من عملية إشعال هذه الغازات لعدم إزعاج سكان المنطقة".

ومصفاة "شل برنيس" في روتردام هي، إلى جانب 60 معملا، أكبر مصفاة في أوروبا.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن "احتكاكا كهربائيا قد يكون تسبب بالحريق". إلا أن الشركة لم تؤكد هذه الفرضية وهي "تنتظر كشف المزيد عن ظروف الحادث".

وأعلنت مسؤولة قوات الأمن الإقليمية أن لا وجود لآثار تسرب مواد سامة في أعمدة الدخان المتصاعد لكن قد يكون هناك سخام في الهواء.

وأشار المتحدث باسم الشركة إلى أن "هذا الحادث هو واحد من بين حوادث كثيرة. أولويتنا تأمين حماية الموقع" مؤكدا أنه يدرك القلق الذي يتسبب به حريق بهذا الحجم في المنطقة.

ولم تحدد شركة "شل" الأضرار الأحد ولن تتمكن من ذلك حتى عندما تعاود المصفاة عملها الطبيعي.

وأورد المتحدث أن "إيقاف العمل وإستئنافه في أقسام المصفاة يمكن أن يستغرق ساعات عدة، أو حتى يوما كاملا لبعض الأقسام".

 

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 30/07/2017

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