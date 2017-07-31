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آسيا

أفغانستان: تفجير انتحاري يستهدف السفارة العراقية في كابول

© أ ف ب

فيديو ميرنا الجمال

نص فرانس 24

آخر تحديث : 31/07/2017

استهدف تنظيم "الدولة الإسلامية" السفارة العراقية في العاصمة الأفغانية كابول حيث اقتحم ثلاثة مهاجمين المجمع وفجر انتحاري نفسه. وأعلنت أفغانستان مقتل جميع المهاجمين بعد أكثر من أربع ساعات على بدء العملية. وهي المرة الأولى التي تستهدف فيها السفارة العراقية في كابول بعد اعتداءات عدة ضد بعثات دبلوماسية غربية.

تعرضت السفارة العراقية في كابول الاثنين لهجوم تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" فجر خلاله انتحاري نفسه.

وأكدت وزارة الداخلية الأفغانية بعد حوالى ساعتين من بدء الهجوم، وبينما كان دوي انفجارات قوية لا يزال مسموعا في محيط السفارة، وقوع الهجوم.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة "قرابة الساعة 11,20 (6,50 ت غ) هذا الصباح، هاجمت مجموعة من أربعة إرهابيين السفارة العراقية في القطاع الرابع من كابول (وسط المدينة)".

وتابع: "فجر انتحاري نفسه عند مدخل المجمع واقتحم ثلاثة آخرون المكان، وردت الشرطة بسرعة وتم نقل طاقم السفارة إلى مكان آمن".

هجوم على السفارة العراقية في كابول

وأعلنت الوزارة انتهاء الهجوم على السفارة العراقية مع مقتل جميع المهاجمين. وكتبت الوزارة في صفحتها على فيس بوك "انتهى الهجوم وقتل المهاجمون الأربعة"، بعد أكثر من أربع ساعات على بدء العملية.

وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن الهجوم.

وجاء في التبني الذي أوردته وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم عبر تطبيق "تلغرام"، "انغماسيان من ‘الدولة الإسلامية‘ يقتحمان مبنى السفارة العراقية في مدينة كابول الأفغانية"، من دون تفاصيل إضافية.

وهي المرة الأولى التي تستهدف فيها السفارة العراقية في كابول بعد اعتداءات عدة ضد بعثات دبلوماسية غربية.

وكان مسؤول أمني رفض الكشف عن هويته أفاد عن تعرض السفارة لهجوم.

وقال المصدر: "القوات الخاصة في المكان ويجري إجلاء المدنيين".

في بغداد، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال في بيان عن "تعرض السفارة العراقية في كابول إلى هجوم إرهابي"، مشيرا إلى أن "وزارة الخارجية تتابع مع الجهات الأفغانية المسؤولة وبعض الدول الصديقة إجراءات إنقاذ كادر السفارة".

ودوت انفجارات قوية عدة بينما سمع إطلاق نار بعد ساعتين على وقوع الانفجار الأول، بحسب سكان في المنطقة.

وسمع السكان القريبون من السفارة أربعة انفجارات على الأقل بعيد الساعة 11,00 (06,30 ت غ) تلاها إطلاق نار وقنابل يدوية.

وارتفع عمود من الدخان الكثيف الأسود فوق الحي المستهدف وسمعت أصوات صفارات سيارات الشرطة والإسعاف بعد أكثر من ساعة على بدء الهجوم، بحسب مصورين لـ"فرانس برس".

وأفاد أحد المصورين أن "سيارات الإسعاف وقوات الأمن بينها قوات أمريكية انتشرت في المكان".

ولم ير المصورون الذين منعوا من الاقتراب من المجمع الدبلوماسي جرحى أو قتلى.

وتقع السفارة العراقية بالقرب من مقر "قوات الشرطة الأفغانية للحماية العامة" التابعة لوزارة الداخلية والتي تم تشكيلها لحماية المباني غير الرسمية.

وكان موقع السفارة العراقية الإلكتروني أورد أن القائم بالأعمال نظم في 13 تموز/يوليو مؤتمرا صحافيا "بمناسبة انتصار قواتنا المسلحة (...) لتحرير الموصل"، ثاني مدن العراق من التنظيم الجهادي.

وينشط تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي تعرض لخسائر جسيمة خلال السنتين الماضيتين في سوريا والعراق، في أفغانستان منذ العام 2015 وينتشر خصوصا في شرق البلاد. وقد أعلن مسؤوليته عن العديد من الاعتداءات الدامية في كابول منذ عام، بينها أول اعتداء له في العاصمة في 23 تموز/يوليو 2016 والذي أوقع 84 قتيلا و300 جريح من أقلية الهزارة الشيعية.

 

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 31/07/2017

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