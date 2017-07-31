قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل 42 فلسطينيا بالقدس والضفة الغربية

أفاد "نادي الأسير الفلسطيني" الاثنين إن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت مساء الأحد 42 فلسطينيا في القدس والجنين والخليل بالضفة الغربية. وأضاف النادي أن حملة الاعتقالات الإسرائيلية طالت ما يقارب 400 مواطن خلال الأسبوعين الماضيين.

قال "نادي الأسير الفلسطيني" الاثنين إن القوات الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 42 فلسطينيا منهم 30 مواطنا من مدينة القدس والآخرون من جنين والخليل بالضفة الغربية. وأضاف النادي في بيان له "أن حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال على عدة أحياء في القدس طالت 30 مواطنا غالبيتهم من حي الطور". لكن إسرائيل قالت إن عدد المعتقلين في القدس بلغ 33 شخصا.

عدد المعتقلين بلغ 400 فلسطيني خلال أسبوعين

وأوضح أن حملة الاعتقالات شملت ما يقارب 400 مواطن من القدس خلال الأسبوعين الماضيين أفرج عن غالبيتهم إما بكفالة أو بشرط الحبس المنزلي أو الإبعاد عن الأقصى. وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن هذه الاعتقالات تأتي على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة القدس بعد مقتل شرطيين إسرائيليين وثلاثة فلسطينيين من سكان إسرائيل في اشتباك مسلح في محيط المسجد الأقصى.

وقالت لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان "قامت خلال ساعات الليلة قوات معززة من الشرطة بحملة مداهمة وإعتقالات واسعة مكثفة طالت أحياء وادي الجوز ورأس العامود والعيساوية والبلدة القديمة ومخيم شعفاط وبيت حنينا واعتقلت مجمل 33 مشتبها مقدسيا من بينهم 7 قاصرين". وأضافت أن المعتقلين متهمين " بأعمال الإخلال بالنظام وتشكيل خطر على حياة وسلامة القوات والعامة وتم تحويلهم للتحقيقات الجارية".

وشهدت مدينة القدس وضواحيها خلال الأسبوعين الماضيين مواجهات بين المصلين الذين كانوا يؤدون الصلاة خارج أبواب المسجد قبل أن تسمح المرجعيات الدينية بالدخول إليه يوم الخميس الماضي بعد إزالة إسرائيل كافة الإجراءات التي اتخذتها بعد الرابع عشر من الشهر الجاري.

فرانس 24/ رويترز



نشرت في : 31/07/2017