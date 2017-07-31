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رياضة

المغرب يحرز ذهبية كرة القدم في بطولة الألعاب الفرانكفونية

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 31/07/2017

أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم الأحد ذهبية الألعاب الفرانكوفونية في نسختها الثامنة إثر تغلبه على نظيره العاجي في عقر داره بركلات الترجيح 6-7 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1. وشهدت المباراة توترا بين المشجعين وقوات الأمن التي لجأت إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع خارج المعلب لتفريق الحشود، ما تسبب في حالة هلع وتدافع في المدرجات وإرجاء انطلاقة المباراة لنحو 20 دقيقة

أحرز المغرب لقب مسابقة كرة القدم ضمن النسخة الثامنة لدورة الألعاب الفرنكوفونية، بفوزه الأحد على منتخب ساحل العاج بركلات الترجيح 7-6 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وأمام 30 ألف متفرج في أبيدجان وفي حرارة ورطوبة مرتفعتين، تمكن المنتخب المغربي من التفوق في بداية المباراة من خلال اللعب الجماعي الذي أثمر هدفا في الدقيقة السابعة لسفيان كييني.

واستغل اللاعب البالغ من العمر 19 عاما، خطأ في تشتيت الكرة من الدفاع العاجي، فتلقى الكرة بصدره، وراوغ ثلاثة مدافعين على الجهة اليسرى من المرمى عند حافة منطقة الجزاء، قبل ان يسدد كرة خادعة الى الجهة الأخرى داخل الشباك.

وانتظر المنتخب المضيف حتى الشوط الثاني لإدراك التعادل، اذ أثمر الضغط المكثف الذي قام به، هدفا في الدقيقة 63 لتييري كاسي.

إلا أن الحظ لم يسعف كاسي حتى النهاية، اذ أضاع في الركلات الحاسمة الركلة الثانية له، مانحا المغرب اللقب.

وشهدت المباراة توترا بين المشجعين الحاضرين بكثافة وقوات الأمن التي لجأت الى إطلاق الغاز المسيل للدموع خارج الملعب لتفريق الحشود. وتسبب دخان قذائف الغاز بحالة هلع وتدافع في المدرجات.

وأرجئت انطلاقة المباراة لنحو 20 دقيقة، قبل أن تتوقف مجددا بعد خمس دقائق على انطلاقها بسبب الرائحة القوية للغاز في الملعب.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 31/07/2017

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