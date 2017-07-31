وفاة الممثلة الفرنسية الشهيرة جان مورو عن 89 عاما

توفيت الممثلة جان مورو أيقونة السينما الفرنسية عن عمر ناهز الـ89 سنة الاثنين. وعرفت مورو شهرة واسعة من خلال دورها في فيلم "جول وجيم" للمخرج فرانسوا تروفو.

توفيت الممثلة جان مورو أيقونة السينما الفرنسية، في باريس عن 89 عاما حسب ما أفاد وكيل أعمالها الاثنين.

وأوضحت رئيسة بلدية الدائرة الثامنة في باريس جان دوتسير من ناحيتها لوكالة "فرانس برس" أن الممثلة المعروفة بجمالها اللافت وصوتها الأجش والتي سحرت أهم المخرجين خلال مسيرة استمرت 65 عاما، وجدت ميتة في منزلها في باريس، وذلك في تأكيد لمعلومات نشرتها مجلة "كلوزر".

وقد كانت مورو من أبرز الممثلات الفرنسيات في القرن العشرين بفضل مشاركتها في عدد كبير من الأفلام التي لقيت استحسانا كبيرا في أوساط النقاد والجمهور. ونالت عنها عددا كبيرا من الجوائز في فرنسا والعالم.

ومن أوائل الأعمال التي أدخلتها عالم الشهرة من الباب العريض فيلم "جول وجيم" للمخرج المعروف فرانسوا تروفو.

وأفادت مصادر عدة بالعثور على جان مورو ميتة صباح الاثنين من قبل عاملة التنظيف لدى وصولها إلى المنزل لممارسة عملها.

ولجان مورو المولودة في 23 كانون الثاني/يناير 1928 في باريس من أب يعمل في قطاع المطاعم وأم راقصة بريطانية، سجل فني زاخر بالنجاحات فيه أكثر من 130 فيلما.

هذه الممثلة التي أسرت كبار المخرجين بينهم الأمريكي أورسون ويلز والإسباني لويس بونيويل والإيطالي ميكيلانجيلو أنتونيوني والأمريكي جوزف لوسي، نالت سنة 1992 جائزة "سيزار" أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "لا فياي كي مارشيه دان لامير" (العجوز التي كانت تمشي على البحر).

وقد نالت جائزة أفضل أداء نسائي في مهرجان كان السينمائي سنة 1960 عن فيلم "موديراتو كانتابيله"، وهي كانت الممثلة الوحيدة التي ترأست مرتين لجنة التحكيم فيه عامي 1975 و1995. كذلك تولت مرات عدة تقديم السهرات الافتتاحية والاختتامية في المهرجان.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 31/07/2017