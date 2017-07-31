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أمريكا

فنزويلا: عشرة قتلى في يوم انتخابات الجمعية التأسيسية وواشنطن تتوعد بفرض عقوبات

© فرانس 24 | أعمال عنف في فنزويلا

فيديو كمال البني

نص فرانس 24

آخر تحديث : 31/07/2017

قتل عشرة أشخاص في فنزويلا في أعمال عنف شهدتها البلاد الأحد احتجاجا على انتخابات الجمعية التأسيسية التي دعا إلى إنشائها الرئيس نيكولاس مادورو. ونددت الولايات المتحدة بهذه الانتخابات وتوعدت باتخاذ "إجراءات قوية وسريعة" ضد الحكومة الفنزويلية.

أعلنت النيابة الفنزويلية أن 10 أشخاص قتلوا الأحد في أعمال عنف رافقت انتخابات الجمعية التأسيسية التي دعا إليها الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو ورفضتها المعارضة، في حين توعدت واشنطن الحكومة الفنزويلية بعقوبات.

وقد دعت المعارضة الفنزويلية إلى تنظيم احتجاجات يومي الاثنين والأربعاء ضد إنشاء الجمعية التأسيسية.

ونددت الولايات المتحدة بشكل حازم الأحد، بانتخابات الجمعية التأسيسية في فنزويلا، متوعدة باتخاذ "إجراءات قوية وسريعة" ضد حكومة مادورو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيثر ناويرت إن "الولايات المتحدة تندد" بهذه الانتخابات "التي تضع في خطر حق الشعب الفنزويلي في تقرير مصيره".

وشدد ناويرت على أن واشنطن "ستواصل اتخاذ إجراءات قوية وسريعة" ضد الحكومة الفنزويلية.

وفي وقت سابق، كانت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي اعتبرت أن انتخابات الجمعية التأسيسية في فنزويلا "خطوة نحو الدكتاتورية".

وقالت هايلي على تويتر إن "انتخابات مادورو الصورية هي خطوة أخرى نحو الدكتاتورية". وأضافت: "لن نقبل بأي حكومة غير شرعية. الشعب الفنزويلي والديمقراطية سينتصران".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 31/07/2017

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