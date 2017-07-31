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الشرق الأوسط

الدوحة تمهل دول "المقاطعة" شهرين للتفاوض وترفع شكوى "لمنظمة التجارة العالمية"

© أ ف ب / أرشيف | الأمير تميم بن حمد آل ثاني

نص فرانس 24

آخر تحديث : 31/07/2017

أعلن ممثل قطر لدى منظمة التجارة العالمية على الوليد آل ثاني الاثنين أن بلاده تقدمت بشكوى إلى المنظمة ضد المقاطعة التجارية التي تفرضها عليها السعودية والبحرين والإمارات. ووفقا لقواعد منطمة التجارة العالمية، تعتبر تلك الخطوة الأولى في النزاع التجاري بين الدول وبموجبه تمهل الدوحة الدول المشتكى ضدها 60 يوم لتسوية النزاع أو مواجهة دعوى قضائية أمام المنظمة قد تؤدي إلى عقوبات تجارية.

قال علي الوليد آل ثاني ممثل قطر لدى "منظمة التجارة العالمية" إن بلاده تقدمت بشكوى واسعة النطاق إلى المنظمة اليوم الاثنين ضد المقاطعة التجارية التي تفرضها عليها السعودية والبحرين والإمارات.

وبتقديمها رسميا "طلب إجراء مشاورات" مع الدول الثلاث، وهي الخطوة الأولى في نزاع تجاري، فإن قطر تعطي تلك الدول مهلة 60 يوما لتسوية الشكوى أو مواجهة دعوى قضائية في منظمة التجارة وعقوبات تجارية انتقامية محتملة.

وقال ممثل قطر لدى المنظمة إن الدوحة ستثير مسألة المقاطعة أيضا أثناء اجتماع "للمنظمة الدولية للطيران المدني" (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين.

وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو/ حزيران الماضي، قبل أن يعلنوا في 23 من الشهر نفسه عن قائمة مطالب يتحتم على الدوحة تنفيذها لإعادة العلاقات معها.

فرانس 24 / رويترز

 

نشرت في : 31/07/2017

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