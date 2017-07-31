باريس المرشح الوحيد لتنظيم أوليمبياد 2024 ولوس أنجلس تترشح للأوليمبياد التالية

أعلنت مدينة لوس أنجلس الأمريكية الاثنين في بيان رسمي عن نيتها الترشح لاستضافة الألعاب الأوليمبية لعام 2028، مفسحة بذلك المجال لباريس لاستضافة أوليمبياد 2024. ورحبت عمدة باريس آن هيدالغو بهذا الإعلان، مؤكدة عن استمرار المناقشات مع اللجنة الأوليمبية الدولية في أغسطس/ آب المقبل، وحتي الإعلان عن اختيار المدينتين المضيفتين لأوليمبياد 2024 و2028 في ليما عاصمة بيرو في 13 سبتمبر/أيلول المقبل.

أكدت اللجنة الأوليمبية الدولية في بيان اليوم الاثنين أن لوس أنجلس عرضت تنظيم ألعاب 2028 الصيفية.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية في بيان "ترحب اللجنة الأوليمبية الدولية بهذا القرار الذي اتخذته لجنة الترشيحات الأوليمبية وألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة في لوس أنجلس ويسرنا أن نعلن عن عقد المدينة المضيفة 2028 بطريقة شفافة وفي الوقت المناسب".

وأعلنت مدينة لوس أنجلس الأمريكية الاثنين رسميا ترشيحها لاستضافة الألعاب الأوليمبية الصيفية عام 2028 بعد قليل من تأكيد مسؤولين فيها التوصل مع اللجنة الأوليمبية الدولية إلى اتفاق في هذا الاتجاه.

وجاء في بيان رسمي "تعلن لجنة ترشيح لوس أنجلس للألعاب الأوليمبية والباراوليمبية وبالتعاون مع اللجنة الأوليمبية الدولية، اليوم عن نيتها بأن تقوم لوس أنجلس باستضافة الألعاب الأوليمبية والباراوليمبية عام 2028، وموافقتها على توقيع عقد المدينة المضيفة لـ2028".

وكانت لوس أنجلس في السباق مع باريس لاستضافة أوليمبياد 2024، على أن تعرف هوية المدينة المضيفة في 13 أيلول/سبتمبر في ليما.

لكن لوس أنجلس ألمحت مرارا إلى إمكانية استضافتها الألعاب عام 2028 عندما اتخذت اللجنة الأوليمبية الدولية قرار المنح المزدوج لتنظيم الألعاب خلال اجتماع أيلول/سبتمبر في العاصمة البيروفية.

من جانبها، رحبت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو بقرار لوس أنجلس التقدم لاستضافة أوليمبياد 2028، معربة عن تفاؤلها في أن تكون قمة ليما في 13 سبتمبر/ أيلول "لحظة تاريخية".

فرانس 24/ أ ف ب



نشرت في : 31/07/2017